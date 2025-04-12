الاستعلام عن فاتورة الغاز.. خطوات سهلة وسداد إلكتروني بدون عناء

الاستعلام عن فاتورة الغاز.. أصبحت خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من الأمور البسيطة التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الوقوف في طوابير.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز، حيث تُمكن الخدمات إلكترونية المستخدم من معرفة تفاصيل الفاتورة وسدادها بأكثر من وسيلة رقمية.

فواتير الغاز

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا

يمكن لأي مواطن التعرف على قيمة فاتورة الغاز الخاصة به بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" هنـــــا، واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

تبدأ العملية بالدخول إلى صفحة الاستعلام، ثم تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها عداد الغاز، مع إدخال بعض البيانات التي تشمل: رقم الشقة، الرقم الفرعي، رقم القطاع، ورقم العداد.

بمجرد الضغط على زر "عرض"، ستظهر كافة تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الاستهلاك ومواعيد السداد، مما يمنح المستخدم رؤية واضحة عن استهلاكه الشهري.

مواعيد تسجيل القراءة وسداد الفاتورة

تتيح الشركة للمواطنين إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة ما بين اليوم الأول وحتى اليوم العشرين من كل شهر، أما فيما يخص دفع الفاتورة، فيمكن سدادها ابتداءً من يوم 6 وحتى نهاية الشهر، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار الوقت الأنسب للدفع.

طرق دفع فاتورة الغاز بكل سهولة

دعماً لمنظومة التحول نحو مجتمع غير نقدي، وفرت "بتروتريد" مجموعة متنوعة من طرق الدفع الإلكتروني، لتناسب جميع شرائح المجتمع.

يمكن للعميل الدفع عبر المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل "فون كاش" التابعة للبنك الأهلي، و"BM Wallet" لبنك مصر.

كذلك يمكن السداد من خلال شبكات الدفع مثل فوري، أمان، Bee، مصاري، ممكن، وضامن.

ولمزيد من الراحة، يمكن استخدام تطبيق "بتروتريد" المتاح على متجر Google Play، والذي يتيح خدمات الاستعلام والدفع في أي وقت ومن أي مكان.

كما يمكن السداد من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر، بنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد.

فواتير الغاز

خطوات واضحة نحو الرقمنة

تعكس الخدمات الإلكترونية المقدمة من شركة "بتروتريد" التزامها بتقديم تجربة أكثر كفاءة وسرعة للمستخدم، تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

لم تعد متابعة فاتورة الغاز أو دفعها عملية معقدة، بل أصبحت في متناول الجميع بضغطة زر.



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