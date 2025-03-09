استعلام وزارة العدل.. 5 خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين

وزراة العدل.. حرصت وزارة العدل المصرية على تطوير خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من العديد من الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك عبر الإنترنت وبخطوات بسيطة.

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز في هذا التقرير كل ما تحتاج معرفته عن الخدمات الإلكترونية استعلام وزارة العدل لتسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين.

استعلام وزارة العدل

استعلام وزارة العدل

فيما يلي أبرز 5 خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل للمواطنين وكيفية الاستفادة منها:

طلب سيارات التوثيق المتنقلة إلى المنزل

وفرت وزارة العدل خدمة استدعاء سيارات التوثيق المتنقلة، التابعة لمصلحة الشهر العقاري، لإنجاز معاملات التوثيق في المنازل أو أماكن العمل، و تنتشر هذه السيارات في جميع محافظات مصر، ويبلغ عددها 52 سيارة مزودة بأحدث المعدات.

استعلام وزارة العدل

طريقة طلب سيارة التوثيق المتنقلة إلى المنزل

الاتصال بالخط الساخن 15999 وطلب الخدمة.

تحديد الموقع المطلوب حضور السيارة إليه.

الانتظار لحين وصول السيارة وإنجاز التوثيق المطلوب.

الاستعلام عن القضايا خلال 3 دقائق عبر موقع وزارة العدل

وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن القضايا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال 7 خطوات بسيطة:

الدخول إلى بوابة وزارة العدل من (هنا).

اختيار خدمة "الاستعلام عن موقف دعوى".

تحديد درجة الدعوى (جزئي - ابتدائي - استئناف - نقض).

اختيار المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

تحديد نوع الدعوى.

إدخال سنة الدعوى.

الضغط على "بحث" لعرض موقف الدعوى.

استعلام وزارة العدل

استعلام عن دعوى مدنية إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

وفّرت الوزارة إمكانية رفع الدعوى المدنية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المحامين، وذلك عبر خطوتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: تسجيل المحامي في النظام

يقوم المحامي بالتسجيل في منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية على بوابة مصر الرقمية.

المرحلة الثانية: قيد الدعوى إلكترونيًا

إدخال بيانات المحكمة، نوع الجدول، بيانات الأطراف، وموضوع الدعوى.

تكوين صحيفة الدعوى تلقائيًا مع إضافة QR Code لحفظ البيانات.

طباعة الصحيفة وتوقيعها ثم مسحها ضوئيًا وإرسالها مع المستندات اللازمة.

مراجعة الطلب من قبل المحكمة، وإشعار المحامي بالمبالغ المستحقة إلكترونيًا.

سداد الرسوم عبر منظومة المدفوعات الحكومية واستلام رقم الدعوى وتاريخ الجلسة.

تسليم أصل الصحيفة إلى المحكمة في الموعد المحدد.

استخراج التوكيلات إلكترونيًا عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

قدّمت وزارة العدل خدمة الحجز المسبق لإجراء التوكيلات عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، المتاح على أجهزة أندرويد وiOS.

خطوات الحجز الإلكتروني

تحميل التطبيق من متجر الهاتف.

تفعيل ميزة تحديد الموقع GPS.

البحث عن أقرب مكتب توثيق متاح.

اختيار المكتب المناسب من القائمة.

إدخال البيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية.

تحديد نوع التوكيل المطلوب وتحديد موعد الحجز.

الذهاب إلى المكتب في الموعد المحدد للحصول على التوكيل.

وزراة العدل

5- تقديم بلاغات للنائب العام إلكترونيًا

لتسهيل تقديم الشكاوى والبلاغات، أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 01111755959.

خطوات تقديم البلاغ إلكترونيًا

إرسال رسالة عبر واتساب إلى الرقم المخصص.

تلقّي رابط نموذج الشكوى الإلكتروني وملء البيانات المطلوبة.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية.

إرسال النموذج، وانتظار الرد عبر واتساب بخصوص موقف الشكوى.

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