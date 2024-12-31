الاستعلام عن قضية بالرقم القومي.. طريقة سهلة للوصول إلى بيانات قضيتك

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، واحدة من أهم الخدمات الرقمية، التى قامت بإتاحتها وزارة العدل، في مختلف درجات المحاكم سواء كانت جنح أو جنايات أو استئناف أو نقض وذلك عن طريق الموبايل أو البريد الإلكتروني وذلك تسهيلًا على المواطنين لتقديم أفضل الخدمات القانونية بسهولة ويسر.

ويستعرض الموجز، فيما يلي خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

وتأتي خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر الموبيل، على النحو التالي:

قم بتحميل تطبيق وزارة العدل من جوجل بلاي.

افتح التطبيق واختر أيقونة الأحكام القضائية.

اختر خيار استعلام عن القضايا.

حدد درجة الدعوى جزئي، ابتدائي، استئناف، أو نقض.

اختر المحكمة التي تنظر القضية.

قم بتحديد نوع القضية

ثم أكتب العام الذي تم فيه رفع هذة القضية.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي إلكترونيًا

وتأتي خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي إلكتروني، على النحو التالي:

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

يجب الذهاب والانتقال إلى صفحة جديدة ثم يجب الضغط علي أيقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

يجب على المواطن تسجيل رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم.

ثم الضغط على الاستعلام، ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي

وهنا طريقة آحري لخطوات الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، والتى جاءت كالتالي:

رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

قم إدخال اسم أحد الأطراف في القضية

ثم إدخال رقم القضية في الرسالة.

ثم إدخال نوع القضية في الرسالة.

ثم إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

الاستعلام عن القضايا بالاسم من أجهزة الأندرويد والآيفون

قم بتحميل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية على الموبيل من خلال الموقع الإلكتروني.

ثم انتظر حتى الانتهاء من التحميل

ثم أضغط على الأحكام القضائية.

قم بتسجيل البيانات المطلوب منها: الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.

تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح

ثم اضغط موافق.

ستظهر أمامك صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

اقرأ أيضًا:

خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 .. موقع النيابة العامة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور.. كل الطرق مجانًا