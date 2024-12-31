كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور.. كل الطرق مجانًا

يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث خاصة في نهاية كل عام عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور, تجنبًا لتراكم المخالفات وتطبيق غرامات كبيرة عليهم, لذلك وفر موقع النيابة العامة وبوابة مرور مصر ووزارة الداخلية طرقًا مبتكرة للاستعلام عن المخالفات وسدادها عبر الإنترنت، والتي تتيح للسائقين الاستفادة من خدمات سريعة ومباشرة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

يستعرض “الموجز” طرق الاستعلام عن مخالفات المرور, وطرق سدادها, كالتالي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة “اضغط هنا”.

اضغط على زر الاستعلامات ثم حدد الرخص المراد الاستعلام عن مخالفتها سواء كانت مخالفات رخص القيادة أو مخالفات رخص المركبات.

اضغط استمرار سوف يطلب منك رقم الرخصة ونوع الرخصة والمحافظة ووحدة الترخيص.

قم بإضافة رقم الرخصة بعد تحديد (حروف وأرقام أو أرقام فقط)

أدخل رقم السيارة في الحقول المخصصة لذلك.

قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لمعرفة تفاصيل مخالفات المرور.

ستظهر لك تفاصيل المخالفة المرورية المرتبطة بالاستعلام.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات الاستعلام مخلفات المرور عبر بوابة المرور المصرية

قدمت بوابة مرور مصر خطوات بسيطة للاستعلام عن المخالفات باستخدام الرقم القومي أو رقم السيارة، وتشمل:

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور “اضغط هنا”. الضغط على خيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية". إدخال بيانات السيارة مثل رقم اللوحة والحروف. عرض تفاصيل المخالفات المسجلة على المركبة.

الاستعلام عن مخلفات المرور عبر موقع مصر الرقمية

وفر موقع مصر الرقمية طريقة أخرى لمعرفة المخالفات:

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة المرور “اضغط هنا”. اختيار خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور". إدخال رقم لوحة السيارة واختيار نوع اللوحة (حديثة أو قديمة). عرض جميع المخالفات المسجلة.

كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

زيارة الموقع المخصص لتسديد المخالفات المرورية “اضغط هنا”. اختيار "الدفع الإلكتروني". إدخال البيانات المطلوبة مثل نوع الرخصة أو رقم السيارة. تحديد طريقة الدفع المناسبة (بطاقة ائتمانية أو نقدًا عبر مكاتب البريد). إتمام عملية الدفع إلكترونيًا والحصول على إيصال بالدفع.

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