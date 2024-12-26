حركة المرور اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على المحاور والطرق الرئيسية

تشهد حركة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر، كثافات مرورية متحركة في عدد من المحاور والميادين الرئيسية، وجرى تكثيف التواجد الأمني لضمان تنظيم حركة السير وتأمين رحلات المواطنين، إلى جانب تطبيق القوانين المرورية على المخالفين.

أبرز نقاط الازدحام في الجيزة

وتشهد حركة المرور ازدحاما ملحوظا في عدد من المحاور، منها محور صفط والاتجاه إلى الجيزة، ومحور النيل السياحي، وشوارع السودان، جامعة الدول العربية، والهرم.

كما تباطأت حركة المرور في شارع البحر الأعظم وشارع ترسا مرورًا بمنطقة فيصل.

المرور

الميادين والمداخل

ازدحام في مداخل ومخارج الميادين الرئيسية، مثل ميدان الجيزة ومحيط الشوارع المتفرعة.

الحالة المرورية في القاهرة

وشهدت حالة المرور على كوبري أكتوبر في الاتجاهين بين صلاح سالم وميدان رمسيس، ازدحاما ملحوظا مع امتداد الكثافات إلى محور الخلفاوي ومساكن الزاوية الحمراء.

كذلك ظهرت كثافات على محور صلاح سالم باتجاه المطار والدائري في مناطق دار السلام والبساتين.

الشوارع الداخلية والطرق الزراعية

ازدحام في مناطق كورنيش النيل متجهًا إلى حلوان، وعين شمس وسرايا القبة، مرورًا بحمامات القبة والطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة.

حركة السير على الطرق السريعة والصحراوية

وتشهد الطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق الإسكندرية الصحراوي، العلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، حركة سير منتظمة بفضل انتشار الخدمات المرورية والمراقبة المستمرة تحسبًا لأي طارئ.

الإجراءات المرورية والتواجد الأمني المكثف

ويستعرض الموجز، الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور، على النحو التالي..

خدمات الإغاثة والمراقبة

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي، للتعامل مع أي أعطال أو حوادث مفاجئة.

تنظيم الطرق والأعمال

تنسيق مستمر مع الشركات المنفذة لتأمين مواقع الأعمال على الطرق، مع وضع تجهيزات فنية لضمان سلامة المواطنين.

قوانين المرور وتنفيذ العقوبات

تواصل الإدارة العامة للمرور تطبيق قوانين ولوائح المرور للحد من المخالفات والحوادث.

عقوبات استخدام الهاتف أثناء القيادة

وفقًا للمادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، يتم توقيع غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه في حالة التحدث في الهاتف أثناء القيادة، نظرًا لمخاطرها العالية على السلامة العامة.

الرقم المخصص للمساعدات المرورية

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الاتصال برقم الطوارئ 01221110000 للحصول على المساعدة الفورية في حالات تعطل السيارات أو الحوادث.

تستمر الجهود المبذولة لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة جميع المستخدمين للطرق.

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