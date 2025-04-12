سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك.. بعد تحريك أسعار الوقود

سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك.. شهدت أسعار أنابيب الغاز في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال شهر أبريل 2025، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في إطار خطتها لترشيد دعم الطاقة وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا ،ويأتي هذا الارتفاع في سياق توجه الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين كفاءة توزيع الطاقة.

سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك

ويقدم لكم الموجز سعر أنبوبة الغاز اليوم للمستهلك.

سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك

بحسب قرارات الحكومة الصادرة مؤخرًا، ارتفع سعر أنبوبة الغاز المنزلية (وزن 12.5 كجم) إلى 150 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كانت تُباع بسعر 100 جنيه فقط، أما الأسطوانة التجارية (وزن 25 كجم) التي تُستخدم في المطاعم والمحال التجارية، فقد ارتفع سعرها ليصل إلى 200 جنيه في بعض المناطق.

والأسعار قد تختلف نسبيًا من منطقة لأخرى، خاصة عند الشراء من التجار أو عبر خدمات التوصيل المنزلي، حيث تُضاف رسوم نقل تتراوح بين 10 و25 جنيهًا، مما يرفع سعر الأنبوبة في بعض المناطق إلى 170 جنيهًا للمنزلية وحتى 320 جنيهًا للتجارية.

أسباب زيادة سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك

ترجع الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات الغاز إلى التغيرات في أسعار الوقود عالميًا، وارتفاع تكلفة التشغيل والنقل محليًا ،كما تهدف الحكومة من هذه الزيادة إلى تقليل الضغط على ميزانية الدولة وتوفير الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال مبادرات أخرى مثل دعم الخبز والسلع التموينية.

ردود الأفعال

أثارت هذه الزيادة ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث أعرب البعض عن استيائهم من الأعباء المعيشية المتزايدة، في حين رأى آخرون أن الخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

التوصيات للمستهلكين

يُفضل شراء الأنبوبة من المستودعات الرسمية لتفادي المغالاة.

التأكد من الوزن الكامل للأنبوبة عند التسليم.

استخدام الغاز بحكمة لتقليل النفقات.

وتأتي الزيادة في سعر أنبوبة الغاز ضمن منظومة أشمل لإعادة هيكلة الدعم في مصر، وبينما تمثل عبئًا نسبيًا على بعض الأسر، فهي خطوة ضمن خطة أوسع لإصلاح الاقتصاد وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

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