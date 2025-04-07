سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 2025.. العوامل المؤثرة وتأثيرها على المواطن

تعتبر أنبوبة البوتاجاز من الأساسيات التي لا غنى عنها في العديد من المنازل المصرية، إذ يعتمد عليها المواطنون في الطهي وتسخين المياه وغيرها من الاستخدامات اليومية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تتغير أسعار العديد من السلع والخدمات بما في ذلك أسعار أنابيب البوتاجاز.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر خلال الفترة الأخيرة، والعوامل المؤثرة في تلك الأسعار.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر

اعتبارًا من بداية عام 2025، تتراوح أسعار أنابيب البوتاجاز في السوق المحلي بين 150 و200 جنيه، وذلك حسب الحجم والمكان الذي يتم الشراء منه، وعلى سبيل المثال، سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كجم يتراوح في المستودعات بين 150 و160 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار أنابيب البوتاجاز ذات سعة 25 كجم بين 200 و220 جنيهًا، ومع ذلك، قد يختلف السعر بشكل طفيف من منطقة إلى أخرى وفقًا للمصاريف الإضافية التي قد تفرضها بعض الشركات أو محطات التوزيع.

العوامل المؤثرة في سعر أنبوبة البوتاجاز

يتأثر سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار البترول والغاز العالمية: بما أن البوتاجاز هو أحد مشتقات النفط والغاز الطبيعي، فإن أسعار هذه السلع عالميًا تؤثر بشكل مباشر على أسعار أنابيب البوتاجاز، أي ارتفاع في أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج وتوزيع البوتاجاز.

الضرائب والرسوم الحكومية: تفرض الحكومة المصرية بعض الرسوم على البوتاجاز، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي يقل تدريجيًا عن هذا المورد، وتغييرات في السياسات الضريبية أو أسعار الدعم الحكومي يمكن أن تساهم في تغير أسعار أنابيب البوتاجاز.

تكاليف النقل والتوزيع: قد تؤثر تكاليف النقل المرتفعة بسبب نقص الوقود أو ارتفاع أسعار وسائل النقل على أسعار أنابيب البوتاجاز في بعض المناطق، وعلاوة على ذلك، فإن شبكة التوزيع بين المستودعات والمستهلكين يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي.

الطلب المحلي: يتغير الطلب على أنابيب البوتاجاز في فصل الشتاء، حيث يزداد استخدام الغاز في الطهي وتسخين المياه ،وهذا الارتفاع في الطلب قد يؤدي إلى زيادة الأسعار مؤقتًا.

تأثير الأسعار على المواطن المصري

يؤثر ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز على ميزانية الأسر المصرية بشكل كبير ،فالبوتاجاز يمثل أحد الأساسيات اليومية للكثير من الأسر، وخاصة في المناطق الريفية والنائية حيث يصعب الوصول إلى مصادر أخرى للطاقة ،وفي بعض الأحيان، قد تضطر الأسر إلى تقليل استهلاك الغاز أو البحث عن بدائل أرخص، وهو ما يؤثر على نوعية الحياة.

إجراءات الحكومة

تعمل الحكومة المصرية على دعم أسعار البوتاجاز جزئيًا من خلال دعم مباشر من شركات الغاز، حيث تستمر الدولة في تحمل جزء من تكلفة الإنتاج لضمان عدم رفع الأسعار بشكل مفاجئ، ومع ذلك، يبقى هذا الدعم محدودًا في ظل التحديات الاقتصادية، مما يجعل الأسعار عرضة للزيادة.

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