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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تعرف على سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين 7 أبريل 2025

سعر أنبوبة الغاز
سعر أنبوبة الغاز

تبحث ربات المنازل عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في مصر، حيث تبقى الأسعار كما هي وفقًا للإعلان الرسمي من رئاسة مجلس الوزراء، بهدف منع التلاعب وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعارها الرسمية، حتى يتم الانتهاء من عملية تركيب الغاز الطبيعي في جميع أنحاء مصر .

ويعرض الموجز سعر أنبوبة الغاز اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات في آخر تحديث لها، وذلك وفقًا للجنة تسعير المحروقات.

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سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر

أسعار أنبوبة الغاز 

تم إعادة تسليط الضوء على أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر بعد إعلان السعر الرسمي الجديد الذي بدأ العمل به اعتبار من السبت 5 أبريل 2025، جاء هذا التعديل في إطار المراجعة المستمرة لحالة السوق المحلي والتقلبات في الأسعار العالمية، مما يجعل المواطن المصري حريصا على متابعة هذه التحديثات بانتظام لضمان تلبية احتياجاته اليومية.

استقرار سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 

استقرار ملحوظ في سعر أنبوبة الغاز اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في مصر منذ اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والذي انعقد خلال شهر أكتوبر الماضي حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 12.5 كجم من المستودع اليوم نحو 150 جنيهًا.

سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 12.5 كجم للمستهلك اليوم نحو 170 جنيهًا.

سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 25 كجم من المستودع اليوم نحو 200 جنيه.

أسعار أنبوبة الغاز اليوم

سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 25 كجم للمستهلك اليوم نحو 220 جنيهًا.

وجاءت الأسعار الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الشهور الماضية كما يلي:-

سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل أكثر من 60 مترًا مكعبًا نحو 4.00 جنيه م³.

سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل بين 30 و60 مترًا مكعبًا نحو 3.35 جنيه م³.

سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل  أقل من 30 مترًا مكعبًا نحو 2.60 جنيه م . 

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