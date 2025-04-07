ما هو تأثير قرار إيقاف الهواتف المستوردة على قطاع الاتصالات محليا

إيقاف الهواتف المستوردة.. دخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يقضي بـ إيقاف الهواتف المستوردة حيز التنفيذ اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك في إطار التحول الكبير قي قطاع الاتصالات في مصر.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل قرار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بـ إيقاف الهواتف المستوردة والهدف من هذا القرار وتأثيرع علي قطاع الاتصالات محليًا..

تفاصيل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بـ إيقاف الهواتف المستوردة

يأتي قرار إيقاف الهواتف المستوردة ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى خدمة الاتصالات وتقنين السوق، بهدف تحقيق منافسة عادلة وضمان حقوق المستهلكين والموردين على حد سواء.

الهواتف المستوردة

وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين تجربة المستخدم وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات في مصر.

من الهدف من قرار إيقاف الهواتف المستوردة؟

ومن جانبه، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن قرار إيقاف الهواتف المستوردة يهدف إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر، وأهمها الحد من التهرب الجمركي وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بطرق قانونية.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار إيقاف الهواتف المستوردة يعكس طموح الحكومة في بناء سوق شفافة قائمة على الالتزام بالقوانين المالية، مما يُسهم في حماية المستهلكين وتقليل الخسائر التي تتكبدها الخزانة العامة نتيجة الأجهزة غير المرخصة.

تأثير قرار إيقاف الهواتف المستوردة قطاع الاتصالات محليًا

وأكدت مصادر رسمية أن قرار إيقاف الهواتف المستوردة سيعزز من تنظيم قطاع الاتصالات محليًا من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تسهم في إدخال مزيد من الحوكمة للسوق.

تسوية الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة

وأشارت مصادر رسمية أنه يمكن للمواطنين تسوية الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يستخدم تطبيق "تليفوني" كأداة أساسية لتيسير عملية تسوية الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة، حيث يُتيح التطبيق إمكانية التحقق من حالة الأجهزة المسجلة ودفع الرسوم غير المسددة.

عبر خطوات بسيطة، يمكن للمستخدمين إدخال الرقم التسلسلي الخاص بأجهزتهم (IMEI) عبر التطبيق أو موقع الجهاز القومي للاتصالات، ليتم تحديث أوضاع هواتفهم على الشبكات المحلية بمجرد إتمام السداد.

السماح للمصريين بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية

تماشيًا مع القرار، تم اعتماد نظام جديد يسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عبر المنافذ الجمركية.

كما يمكن إدخال حتى 4 هواتف إضافية مع فرض الرسوم على الأجهزة الزائدة، أما من يتجاوز العدد المسموح به، فسيتم التعامل معه كتاجر وفق القوانين الجمركية المعمول بها.

الهواتف المستوردة

تخدم هذه الإجراءات هدفًا مزدوجًا يتمثل في تنظيم العمليات التجارية والحفاظ على حقوق المستخدمين، إذ أن عدم تسوية الرسوم يؤدي إلى منع الأجهزة غير المسجلة من العمل على الشبكات المحلية، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع استغلال السوق.

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