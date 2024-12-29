عدد محطات مشروع الأتوبيس الترددي.. قبل تشغيله الرسمي

محطات مشروع الأتوبيس الترددي.. في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين وسائل النقل العام، تم إطلاق مشروع تحديث خطوط الأتوبيس على الطريق الدائري، بما في ذلك منع الميكروباص نهائيًا وذلك مع بدء تنفيذ مشروع الأتوبيسات الترددية.

ومن المرتقب أن يحل مشروع الأتوبيس الترددي محل الميكروباصات، حيث سيتم إنشاء شبكة جديدة من المحطات المتطورة لتلبية احتياجات المواطنين، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل آمنة وفعالة للمواطنين، وتقليل الازدحام المروري، ورفع مستوى الراحة والكفاءة.

وتتضمن محطات مشروع الأتوبيس الترددي الجديدة مرافق حديثة وخدمات متميزة لتحسين تجربة الركاب.

محطات مشروع الأتوبيس الترددي

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

محطات مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

ستتمركز محطات الأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري في العديد من المواقع الهامة عبر ثلاث محافظات:

1. محافظة القاهرة (باللون الأزرق):

ـ محطة المشير طنطاوي

- محطة كايرو فستيفال سيتي

- محطة أكاديمية الشرطة

- محطة طريق السويس

- محطة عدلي منصور

- محطة موقف العاشر من رمضان

- محطة غرب الرشاح

- محطة التروللي

- محطة مؤسسة الزكاة

- محطة مصرف بلبيس

- محطة عزبة الجزيرة

- محطة المرج

- محطة رشاح والخصوص

- محطة مسطرد

- محطة متولي الشعراوي

- محطة العصار

- محطة منطي

- محطة إسكندرية الزراعي

- محطة بسوس

- محطة بسوس القناطر

- محطة الوراق

- محطة تحيا مصر

- محطة مترو إمبابة

- محطة بشتيل

- محطة أحمد عرابي

- محطة أرض اللواء

- محطة محور 26 يوليو

- محطة المعتمدية

- محطة زنين

- محطة صفط اللبن

- محطة منشية البكاري

- محطة النور

- محطة مسجد المدينة

- محطة فيصل

- محطة الهرم

- محطة ترسة

- محطة مصر للطيران

- محطة الطالبية

- محطة المنيب

2. محافظة الجيزة (باللون البينك):

محطة المنيب

- محطة البحر الأعظم

- محطة الزهراء

- محطة العزبة

- محطة محور الحضارة

- محطة الجزائر

- محطة الأوتوستراد

- محطة الهضبة الوسطى

- محطة سيتي سنتر المعادي

- محطة الصيد

- محطة البروان

- محطة محور الشهيد

- محطة مدخل التجمع

3. محافظة القليوبية (باللون الأخضر):

محطة رشاح والخصوص

- محطة مسطرد

- محطة متولي الشعراوي

- محطة العصار

- محطة منطي

- محطة إسكندرية الزراعي

- محطة بسوس

- محطة بسوس القناطر

- محطة الوراق

- محطة تحيا مصر

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