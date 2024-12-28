من 40% إلى 2.5%.. كيف تعود الغزل والنسيج إلى قلب الاقتصاد المصري؟

منذ عقود، كانت صناعة الغزل والنسيج تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري، مما جعلها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. لكن مع مرور الزمن، تراجعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 2.5% فقط، بسبب تحديات عدة أثرت على القطاع. اليوم، وبعد سنوات من التراجع، تبدو الحكومة المصرية مصممة على إعادة إحياء هذه الصناعة العريقة التي كانت في يوم من الأيام فخرًا للاقتصاد المصري، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

صناعة الغزل والنسيج كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء من مصانع الغزل والنسيج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن صناعة الغزل والنسيج كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في الماضي، بينما تراجعت حاليًا إلى 2.5% فقط قبل بدء عملية التطوير، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء هذه الصناعة بقوة، بما يضمن استفادة أفضل من القطن المصري، مع دعم الفلاحين من خلال تحديد سعر مناسب للقطن يشجعهم على زراعته.

وفي كلمته خلال تفقده لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، أوضح مدبولي أن الدولة تدخلت لدعم قطاع الغزل والنسيج لضمان توفير القطن اللازم لتشغيل المصانع بعد اكتمال عملية التطوير في العام المقبل، مشيرًا إلى أن القطن المنتج سيستخدم بشكل كامل داخل المصانع ولن يتم تصديره دون استفادة، مع استمرار تصدير الإنتاج المتطور.

مراحل تطوير مصانع الغزل والنسيج

وتحدث مدبولي عن جهود الدولة في تجميع المصانع القديمة، وتحديثها ورفع كفاءتها، من خلال إضافة معدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن مصنع غزل 4 يمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، مؤكداً أن المستهلك من القطن سيُعاد استخدامه مرة أخرى في الإنتاج.

كما أشار مدبولي إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تطوير مصانع الغزل والنسيج منذ فبراير 2023، وأن المرحلة الأولى من المشروع التطويري لمجمع مصانع المحلة الكبرى قد انتهت، وتضمنت مصانع غزل 1 و4، بالإضافة إلى مصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الطاقة.

مصنع غزل ونسيج

وأضاف أن مشروعات التطوير لا تقتصر على المحلة الكبرى فقط، بل تشمل مدنًا أخرى مثل كفر الدوار والمنيا والمنصورة، مع الانتهاء من المرحلة الكبرى في منتصف 2025، والمرحلة الثالثة في نهاية 2025 أو بداية 2026.

تكلفة إجمالية 56 مليار جنيه

وأشار مدبولي إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروعات التطوير تبلغ أكثر من 56 مليار جنيه، تشمل 22 مليار جنيه للمنشآت و640 مليون يورو للمعدات والآلات، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإحياء هذه الصناعة الهامة.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تفاصيل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يضم نحو 65 مصنعًا ومبنى خدميًا في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن خطة التطوير تشمل تحديث 7 شركات رئيسية في القطاع، أبرزها: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، ودقهلية للغزل والنسيج، بالإضافة إلى الشركات في المنيا وحلوان.

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