انطلاق الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.. 14 محطة وأسعار تبدأ من 5 جنيهات

يبدأ التشغيل الرسمي للأتوبيس الترددي غدًا الأحد 1 يونيو 2025، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي وتقليل الزحام في القاهرة الكبرىؤ ويرصد الموجز التفاصيل والاسعار.

14 محطة رئيسية في المرحلة الأولى

أعلنت وزارة النقل عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بطول 35 كيلومترًا تبدأ من محطة أكاديمية الشرطة وتنتهي عند تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الزراعي بالإسكندرية، وتشمل هذه المرحلة 14 محطة رئيسية، هي:

1. أكاديمية الشرطة

2. عدلي منصور

3. طريق السويس

4. السلام

5. الفريق إبراهيم العرابي

6. مؤسسة الزكاة

7. القلج

8. المرج

9. الخصوص

10. مسطرد

11. بهتيم

12. شبرا بنها

13. العقيد أحمد عبد الرحيم

14. الإسكندرية الزراعي

تذاكر مرنة حسب عدد المحطات

حدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أسعار التذاكر بناءً على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، وجاءت على النحو التالي:

حتى 4 محطات: 5 جنيهات

حتى 9 محطات: 10 جنيهات

حتى 14 محطة (المسار الكامل): 15 جنيهًا

تشغيل تدريجي متطور وحديث

أكد الوزير في مداخلة تلفزيونية أن التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى سيبدأ في 1 يونيو بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي وتدريب السائقين على المسارات ونقاط التوقف، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية استكمال باقي المسار بحلول 30 يونيو. كما ستنطلق تجربة تشغيل القطار بدون ركاب بداية من 1 أغسطس، على أن يبدأ التشغيل الفعلي له في 1 أكتوبر.

خدمات ذكية وتجهيزات حديثة

يتضمن مشروع BRT تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف خلال المرحلتين الأولى والثانية، مع زمن تقاطر يبلغ 3 دقائق، ويقل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة. كما تم تزويد الأتوبيسات بخدمات متطورة تشمل:

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

اتصال واي فاي مجاني للركاب

تطبيق إلكتروني لإدارة الأسطول وتتبع الرحلات

نقلة نوعية في النقل الجماعي

يمثل الأتوبيس الترددي BRT نقلة نوعية في وسائل النقل العام داخل القاهرة الكبرى، من خلال الاعتماد على وسائل نقل نظيفة وسريعة ومنظمة، ما يسهم في تقليل الزحام المروري والانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة الحضرية في العاصمة.

يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتحول إلى النقل الأخضر الذكي، التي تشمل أيضًا القطار الكهربائي السريع ومشروعات المترو الجديدة، بهدف توفير بدائل فعالة للمواطنين وتحسين منظومة النقل المستدام في مصر.

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