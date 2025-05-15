المصرية لنقل الكهرباء توقّع عقدًا لتغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي

عقد تغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي.. تواصل وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وفي هذا الصدد، وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا لتنفيذ أحد المشروعات الحيوية، وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يضم شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة توكل للصناعات الحديدية والجلفنة.

عقد تغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي

الموجز ينقل لكم تفاصيل توقيع عقد تغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي، ويتضمن تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (زهراء المعادي/الكريمات) وربطه على محطة محولات LRT3 جهد 220 ك.ف من نوع ACSR.

ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي LRT3، بإجمالي أحمال قدرها 44 ميجا فولت أمبير (م.ف.أ)، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات النقل الذكي والمستدام.

مراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة لمراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ويعكس التزام قطاع الكهرباء بتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.

التوسع في رفع كفاءة الشبكة القومية

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في رفع كفاءة الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يعزز من استقرار واستدامة منظومة الكهرباء في مصر

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