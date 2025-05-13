أوراق التقديم على عداد الكهرباء 2025..اعرف الإجراءات المطلوبة

أوراق التقديم على عداد الكهرباء 2025.. يبحث العديد من المواطنين عن الإجراءات والأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.

وتوفر شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية التقديم على عداد الكهرباء 2025 وفقًا لشروط محددة، مع تسهيل الإجراءات لضمان حصول المشتركين على الخدمة بسهولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء 2025

الموجز يستعرض معكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء 2025 جديد، سواء كان عدادًا تقليديًا أو مسبوق الدفع، ويجب تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء إذ يمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء يتطلب تجهيز اوراق تقديم على عداد كهرباء والالتزام بالإجراءات التي تحددها شركات توزيع الكهرباء، حيث يعد هذا الإجراء خطوة هامة لضمان الحصول على خدمة الكهرباء بشكل قانوني ومنتظم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والحصول على الخدمات الأساسية دون مشاكل.

علمًا أنه يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء يتطلب تجهيز اوراق تقديم على عداد كهرباء والالتزام بالإجراءات التي تحددها شركات توزيع الكهرباء، حيث يعد هذا الإجراء خطوة هامة لضمان الحصول على خدمة الكهرباء بشكل قانوني ومنتظم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والحصول على الخدمات الأساسية دون مشاكل.

ويجب تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب (سارية). عقد ملكية أو إيجار العقار الذي سيتم تركيب العداد فيه، على أن يكون موثقًا في الشهر العقاري. طلب تركيب العداد يتم الحصول عليه من شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار. إيصال مرافق حديث (مياه أو غاز) إن وجد، لإثبات العنوان. موافقة الجهة الإدارية المختصة في حالة الوحدات المخالفة أو العشوائية. رسوم المعاينة والتركيب التي تحددها الشركة وفقًا لنوع العداد وقدرته التعاقدية.

أما عن إجراءات التقديم على عداد الكهرباء 2025 فهي كالتالي:

إجراءات التقديم على عداد الكهرباء 2025

التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار وتقديم الطلب. دفع رسوم المعاينة، حيث يقوم الفني المختص بفحص المكان والتأكد من إمكانية تركيب العداد. التوقيع على عقد التوريد بعد الموافقة على المعاينة واستكمال المستندات المطلوبة. دفع الرسوم المقررة، ثم يتم تحديد موعد لتركيب العداد.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الكهرباء لتوفير خدمة ميسرة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب أي مشكلات مستقبلية تتعلق بالعقار أو عداد الكهرباء.

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