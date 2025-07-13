البامية سلاح غذائي مبكر لحماية الدماغ من أضرار السمنة

تعد البامية من الخضراوات والأكلات التي يحبها الجميع ولا يختلف أحد على مذاقها، ورغم ذلك بعض من الناس يردد أنه لا توجد فائدة في البامية؛ لذلك فإن عددًا قليلًا هم من يعرفون القيمة الغذائية للبامية وفوائدها الصحية؛ وهنا يرصد موقع الموجز فوائد البامية

لجسم الانسان.

كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها دورية Brain Research عن دور فعّال للبامية في الوقاية من الأضرار الدماغية الناتجة عن السمنة المبكرة، خاصة تلك المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام خلال مراحل الطفولة الأولى.

وأظهرت الدراسة أن إدخال البامية بنسبة 1.5% في النظام الغذائي ساعد على تقليل الالتهابات في الدماغ، وتحسين مؤشرات التمثيل الغذائي، مثل تقليل الدهون، وتحسين تحمل الجلوكوز، وزيادة الكتلة العضلية، إلى جانب تعزيز حساسية الإنسولين في منطقة "الهايبوثالاموس"، وهي المسؤولة عن تنظيم الشهية ومستويات الطاقة في الجسم.

اعتمد الباحثون في دراستهم على نماذج لفئران تم تعريضها لتغذية مفرطة خلال فترة الرضاعة، مما أدى إلى تطورات مشابهة لاضطرابات السمنة لدى البشر، من مقاومة الإنسولين إلى ارتفاع السكر في الدم.

ويرجع التأثير الوقائي للبامية إلى احتوائها على مركبات طبيعية نشطة، مثل "الكاتيشين" و"الكيرسيتين"، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمؤثرة إيجابًا في عمل الإنسولين.

ومن اللافت أن الفئران التي لم تتعرض لتغذية مفرطة في صغرها لم تُظهر تحسناً كبيراً عند تناول البامية، مما يشير إلى أهمية هذا الطعام تحديدًا لدى من يعانون من بدايات اضطرابات استقلابية.

ورغم أن الدراسة أجريت على نماذج حيوانية، فإن نتائجها تفتح الباب أمام استخدام البامية كعنصر غذائي فعّال في الوقاية من مضاعفات السمنة، خاصة على صحة الدماغ، من خلال تدخلات غذائية مبكرة.

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