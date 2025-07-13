نتيجة الدبلومات الفنية 2025 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف التفاصيل كاملة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا اليوم نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2025 لجميع الطلاب، عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس

من خلال الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg/

اعتماد النتيجة ونسبة النجاح العامة

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 70.74%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعكس التطوير المستمر في منظومة التعليم الفني، ويرصد الموجز التفاصيل

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

كما أعلنت الوزارة عن قائمة أوائل الدبلومات الفنية هذا العام، والبالغ عددهم 34 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث تم تهنئتهم هاتفيًا من قبل نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، تقديرًا لتفوقهم.

التعليم الفني.. ركيزة التنمية

أكد الوزير أن التعليم الفني يمثل أحد أعمدة التنمية في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لكونه يمد سوق العمل بكوادر مدربة ومؤهلة. وأشاد بدور المدارس التكنولوجية التطبيقية والبرامج الدراسية المطورة التي باتت أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل.

إحصائيات ونتائج تفصيلية

استعرضت الوزارة نسب النجاح والنتائج التفصيلية وفق أنظمة التعليم المختلفة على النحو التالي:

نظام 5 سنوات: نسبة النجاح 89.66%

نظام 3 سنوات عام: نسبة النجاح 63.59%

التعليم والتدريب المزدوج: نسبة النجاح 84.67%

برامج الجدارات: نسبة النجاح 89.63%

التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات): نسبة النجاح 80.65%

التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات): نسبة النجاح 98.21%

الإعداد المهني (3 سنوات): نسبة النجاح 32.51%

كما بلغ عدد الطلاب الناجحين هذا العام 595,848 بنسبة 70.47%، فيما يحق لـ204,761 طالبًا دخول امتحانات الدور الثاني، بنسبة 24.22%، بينما بلغت نسبة الرسوب 5.31%.

إشادة بجهود الطلاب والمعلمين

ووجه الوزير الشكر لكل من ساهم في إنجاح العام الدراسي، سواء من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور، على التزامهم بالبرامج الدراسية وحضور التدريبات العملية والنظرية.

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