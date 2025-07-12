أسلوب بسيط وفعّال لخسارة الوزن يكتسح مواقع التواصل.. إليك التفاصيل

يواجه كثيرون صعوبة في فقدان الوزن، لا بسبب الطعام فقط، بل أيضًا نتيجة تعقيد الأنظمة الغذائية أو الحاجة إلى تمارين شاقة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.

وفي ظل هذا التحدي، برز مؤخراً اتجاه جديد يلقى رواجاً واسعاً بين الباحثين عن حلول سهلة وفعّالة تناسب نمط الحياة السريع، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا. الطريقة الجديدة تُعرف باسم "30-30-30"، وبدأت تكتسب شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد استُلهمت من كتاب "The 4-Hour Body" للمؤلف الأمريكي تيم فيريس.

تقوم القاعدة على ثلاث خطوات صباحية بسيطة:

1. تناول 30 غراماً من البروتين خلال أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ.

2. ممارسة 30 دقيقة من التمارين منخفضة الكثافة.

3. الالتزام بهذه العادة يومياً دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في النظام الغذائي أو أسلوب الحياة.

ما يجعل هذه الطريقة محط اهتمام هو سهولة تنفيذها وملاءمتها للجداول اليومية المزدحمة، دون الحاجة لحساب السعرات أو الانخراط في تدريبات عنيفة.

ويفيد عدد من المستخدمين بأن هذه القاعدة ساعدتهم في تقليل الشهية، وزادت من مستويات الطاقة، وأسهمت في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا مستدامًا على المدى الطويل.

ورغم عدم وجود دراسات علمية موسّعة حول "30-30-30" كمنهج متكامل، إلا أن الأبحاث تدعم بعض عناصرها، لا سيما دور البروتين الصباحي في تعزيز الشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

من مصادر البروتين المناسبة لهذه القاعدة: البيض، الزبادي اليوناني، الجبن القريش، مشروبات البروتين، أو شرائح الدجاج. أما التمارين المطلوبة فلا تتجاوز المشي السريع أو استخدام الدراجة الثابتة، مما يجعل الطريقة متاحة للجميع تقريبًا.

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