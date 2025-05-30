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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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صحة وجمال

البيض المسلوق ودوره في تعزيز الذاكرة وصحة العينين والدماغ

فوائد البيض المسلوق
فوائد البيض المسلوق

يُعتبر البيض المسلوق من أكثر الأطعمة الصحية والمغذية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي اليومي. فهو غني بالبروتينات، الفيتامينات، والمعادن التي تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجسم والدماغ، وإضافة إلى طعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، يحتوي البيض على مكونات تدعم وظائف المخ وتقوي الذاكرة، بالإضافة إلى حماية العين.

ويعرض لكم الموجز فوائد البيض المسلوق.

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تقوية الذاكرة ودعم صحة الدماغ

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا هامًا في تعزيز وظائف الدماغ، مثل التعلم والذاكرة، ويساعد الكولين في إنتاج مادة الأسيتيل كولين، الناقل العصبي المسؤول عن نقل الإشارات بين الخلايا العصبية ،وتناول البيض المسلوق بانتظام يساهم في تحسين التركيز وتقليل فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر.

الحفاظ على صحة العين

البيض غني بمركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان أكسدة يساعدان في حماية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وتناول البيض يدعم صحة شبكية العين ويحافظ على وضوح الرؤية.

فوائد غذائية إضافية

  • مصدر غني بالبروتين: البروتينات الموجودة في البيض تساعد في بناء وتجديد أنسجة الجسم، وتعزز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم بالوزن.
  • فيتامينات ومعادن: يحتوي البيض على فيتامينات مثل B12، D، و A، إضافة إلى معادن مثل السيلينيوم والحديد التي تدعم الجهاز المناعي وصحة العظام.
  • دعم صحة القلب: رغم احتواء صفار البيض على الكوليسترول، تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول البيض باعتدال لا يؤثر سلبًا على صحة القلب، بل يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

طريقة صحية لتناول البيض

البيض المسلوق هو طريقة صحية لإعداد البيض دون الحاجة لإضافة زيوت أو دهون، ويُنصح بتناوله كوجبة خفيفة أو جزء من الإفطار لبدء اليوم بطاقة ونشاط

ويعد البيض المسلوق هو غذاء متكامل يدعم صحة الدماغ ويقوي الذاكرة، كما يحافظ على صحة العين بفضل محتواه الغني بالكولين ومضادات الأكسدة، وإدراجه بانتظام ضمن النظام الغذائي يوفر فوائد صحية كبيرة تعزز جودة الحياة.

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