الصحة السعودية توصي الحجاج بتدابير وقائية صارمة ضد التسمم الغذائي

أطلقت وزارة الصحة السعودية تحذيرًا للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام، من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استهلاك الأغذية الجاهزة خلال التجمعات الكبرى.

وأوضحت الوزارة أن التسمم الغذائي يُعد من المشكلات الصحية الشائعة في موسم الحج، نظرًا للتنوع الكبير في مصادر الطعام، والاعتماد على المعلبات والأطعمة المعدة خارج المنازل، مما يزيد من احتمالية تلوث الغذاء وسرعة فساده، خاصة إذا لم يتم تخزينه بطريقة صحيحة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

أعراض التسمم الغذائي

أشارت الوزارة إلى أن أبرز الأعراض تشمل الإسهال، القيء، المغص، ارتفاع الحرارة، فقدان الشهية، والصداع، موضحة أن هذه الأعراض قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل الجفاف، خاصة لدى كبار السن أو مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة، مما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

أبرز النصائح للوقاية

وقدمت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات المهمة للحجاج للوقاية من التسمم الغذائي، أبرزها:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

عدم تناول الأطعمة المكشوفة أو المعروضة في أماكن غير مخصصة للطعام.

تجنب اللحوم والدواجن غير المطهية جيدًا، والتأكد من طهو الطعام بشكل كامل.

حفظ الأطعمة المبردة في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها لفترات طويلة في الجو الحار.

فحص تاريخ صلاحية المعلبات والمياه قبل الاستهلاك.

عدم مشاركة أدوات الطعام والماء مع الآخرين.

التصرف عند ظهور الأعراض

في حال ظهور أي من أعراض التسمم الغذائي، شددت الوزارة على ضرورة:

التوقف عن تناول الطعام فورًا.

شرب كميات وفيرة من السوائل لتعويض الفاقد.

التوجه لأقرب مركز صحي لتلقي العناية الطبية، خصوصًا في حال استمرار الأعراض لأكثر من 24 ساعة أو ظهور دم في البراز أو القيء.

خطة استجابة صحية متكاملة

وأكدت وزارة الصحة أنها خصصت فرقًا طبية مجهزة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي خلال موسم الحج، ضمن خطة استجابة عاجلة تشمل جميع المشاعر المقدسة، إضافة إلى جهود توعية مستمرة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

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