رسالة حب عابرة للمحيط.. وصلت بعد 13 عامًا و300 ألف كيلومتر!

في واقعة نادرة لامست قلوب آلاف المتابعين، عثر الزوجان جون وكيت جاي على زجاجة تحوي رسالة حب قديمة، أثناء مشاركتهما في حملة لتنظيف شاطئ خليج سكراجان بمقاطعة كيري في إيرلندا.

الرسالة كانت موقعة من "أنيتا وبراد"، ثنائي كندي وثّق لحظة مميزة في حياتهما على جزيرة بيل في نيوفاوندلاند، حيث أعلنا حبهما وتعاهدا على الزواج، وطلبا من من يعثر على الرسالة التواصل معهما عبر رقم هاتف أرفقاه.

المفاجأة أن الزجاجة قطعت حوالي 300 ألف كيلومتر عبر المحيط الأطلسي، واستغرقت 13 عامًا لتصل إلى السواحل الإيرلندية!

وبعد مشاركة الاكتشاف على مواقع التواصل، فشلت محاولات جون وكيت للتواصل عبر الرقم المذكور، لكن الصدفة الجميلة كانت بانتظارهم؛ إذ تلقت كيت رسالة من أنيتا عبر "فيسبوك"، تؤكد فيها أن علاقتهما تُوّجت بالزواج بعد 4 سنوات، وهما لا يزالان معًا ويعيشان في نيوفاوندلاند حتى اليوم.

قصة حب كتبتها الأمواج والزمن، لتثبت أن المشاعر الصادقة يمكن أن تعبر المسافات وتبقى حية رغم مرور السنين.

اقرأ أيضًا:

"مش بالواسطة".. أحمد السقا ومها الصغير يدافعان عن ابنهما بعد حملة الانتقادات



عودة شائعات انفصال أحمد السقا ومها الصغير..حقيقة أم مجرد تكهنات؟

