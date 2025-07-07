مها الصغير تتصدر التريند بعد اتهامها بسرقة لوحة فنية.. وياسمين الخطيب تعلق

تصدرت الإعلامية مها الصغير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد اتهامها بنسبة لوحة تشكيلية للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون لنفسها، أثناء ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الأزمة فجّرت موجة من الانتقادات ضد الصغير، وأشعلت الجدل حول حقوق الملكية الفكرية واحترام المبدعين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل الأزمة بين مها الصغير والفنانة الدنماركية

القصة بدأت حينما ظهرت مها الصغير في برنامج «معكم» لتعرض لوحات زعمت أنها من إبداعها الشخصي، إلا أن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» توضيحًا أكدت فيه أن إحدى اللوحات المعروضة بعنوان «صنعت لنفسي أجنحة» تعود إليها ورسمتها عام 2019، وانتقدت ليزا ما وصفته بـ«السرقة الصريحة»، مؤكدة أن مها الصغير لم تذكر اسمها أو تشير إليها كمبدعة اللوحة.

ليزا قالت في منشورها: «نسخ أعمال الآخرين شيء، لكن تصوير لوحة أصلية ونسبها لنفسك أمر جديد بالنسبة لي، رغم ذلك، أعتبر أن حب مها الصغير لعملي مجاملة، لكن هذا لا يبرر انتهاك القانون واستخدام العمل للترويج الشخصي دون إذن».

منى الشاذلي توضح موقف البرنامج

من جهتها، ردت الإعلامية منى الشاذلي على الأزمة سريعًا، موضحة أن اللوحة بالفعل من إبداع الفنانة الدنماركية، وأن البرنامج يكن احترامًا بالغًا للفنانين الحقيقيين، ونشرت صورة اللوحة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مؤكدة التزامها بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين في كل المجالات.

ياسمين الخطيب تنتقد وتفتح النار

الإعلامية ياسمين الخطيب دخلت على خط الأزمة أيضًا، وهاجمت ضمنيًا مها الصغير عبر منشور على «فيسبوك» وصفت فيه ما حدث بأنه «سرقة وبجاحة»، وقالت: «في بلادنا لا تُحترم حقوق الملكية الفكرية للفنانين، مها الصغير عرضت لوحات مسروقة في برنامج منى الشاذلي، ومنها لوحة للفنانة الدنماركية، وهذا أمر معيب، حتى لو استبيح نسخ الأعمال، فلا يجوز الاستسهال بهذه الطريقة».

وأضافت الخطيب: «سرقة عمل فني ثم استخدامه كما هو دون تعديل أو حتى نسبه لصاحبه الأصلي، أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب التصدي له».

أزمة تكشف غياب ثقافة حقوق الملكية

أشعلت الواقعة نقاشًا واسعًا حول غياب ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى البعض، وضرورة نشر الوعي حول احترام المجهود الإبداعي للفنانين، كما أعادت فتح ملف استسهال نسخ الأعمال الفنية دون إذن أو تقدير لأصحابها، وهو ما دعا الكثيرين إلى المطالبة بسن عقوبات أكثر وضوحًا ورادعًا في مثل هذه الحالات.

احترام الإبداع مسؤولية مشتركة

تؤكد الأزمة الأخيرة أن احترام الإبداع مسؤولية مشتركة بين الإعلام والفنانين والجمهور، وأن نسب الأعمال إلى أصحابها الأصليين واجب قانوني وأخلاقي يعكس تقدير المجتمع للفن والثقافة.

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