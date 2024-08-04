التعلق المرضي.. أعراض تؤكد إصابتك بالمرض.. كيفية التعافي منه

التعلق المرضي هو حالة نفسية تتسم بارتباط الفرد بشخص أو شيء معين بصورة غير صحية، مما يؤثر سلبًا على حياته اليومية وعلاقاته الاجتماعية.

هذا النوع من التعلق المرضي يتجاوز الحدود الطبيعية للارتباط العاطفي، مما يؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية متعددة.

أسباب التعلق المرضي

النشأة والتربية: قد ينشأ التعلق المرضي نتيجة لتربية صارمة أو مفرطة في الحماية، حيث يشعر الطفل بعدم الأمان عندما يكون بعيدًا عن والديه.

الصدمة العاطفية: تعرض الشخص لصدمة عاطفية قوية، مثل فقدان شخص عزيز أو تعرضه للخيانة، يمكن أن يؤدي إلى تطوير التعلق المرضي.

اضطرابات نفسية: بعض الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب، قد تكون وراء ظهور التعلق المرضي.

انعدام الثقة بالنفس: الأفراد الذين يعانون من نقص الثقة بالنفس قد يبحثون عن الأمان والراحة في الآخرين، مما يؤدي إلى التعلق المرضي.

لا يفوتك الشلل أو العمى.. تحذير هام وعاجل من الصحة العالمية لمرضى ضغط الدم والمدخنين

لا يفوتك طرق نفسية تقضي على التعلق المرضي بالشريك.. وهذه علامات تحذيرية

أعراض التعلق المرضي



يمكن التعرف على التعلق المرضي من خلال عدة أعراض، منها:



1. الخوف المفرط من الفقدان: الشعور الدائم بالخوف من فقدان الشخص أو الشيء المتعلق به.

الاعتماد العاطفي:

يعتمد البعض على الآخرين، من أجل الوصول للأهداف وتحقيق السعادة والأمان.

3. السلوك المتملك: محاولة السيطرة على الشخص الآخر والتحكم في حياته بشكل مفرط.



العزلة الاجتماعية:

في بعض الأحيان يميل البعض للجلوس بمفردهم، والبعد عن الأصدقاء والعائلة والتركيز فقط على الشخص المتعلق به.

القلق والاكتئاب:

يتعرض عددًا من الأشخاص للتوتر بشكل مستمر، مما يصابهم بالاكتئاب.

طرق العلاج من التعلق المرضي



- العلاج النفسي: يساهم العلاج النفسي في مساعدة الفرد على فهم أسباب تعلقه المرضي وتطوير استراتيجيات للتعامل معه، يمكن أن يشمل العلاج النفسي جلسات فردية أو جماعية.

- تعزيز الثقة بالنفس: تطوير الثقة بالنفس والقدرة على الاستقلالية يمكن أن يقلل من التعلق المرضي.



-في حالة الشعور بالمرض يفضل المساندة والدعم من الآخرين، بجانب دعم الأصدقاء والعائلة، لأنه دورهم مهم لدعم الشخص المتعلق مرضيًا وتشجيعه على تجاوز مشكلته.



- الأنشطة البديلة: تشجيع الشخص على الانخراط في أنشطة جديدة ومفيدة يمكن أن يساهم في تقليل التركيز على الشخص أو الشيء المتعلق به.



اقرأ أيضا: طرق نفسية تقضي على التعلق المرضي بالشريك.. وهذه علامات تحذيرية



