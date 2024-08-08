اظبطها واسعدهم.. ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024
ترددات قنوات الأطفال على نايل سات، من أهم كلمات البحث التي تحظى باهتمام كبير على شبكة الانترنت، إذ يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى تنزيل قنوات الأطفال التي تقدم الترفيه والتعليم لصغارهم.
ومع تزايد عددها والإقبال عليها في الفترة الأخيرة، يستعرض الموجز أهم ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024.
تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات
- التردد: 11310.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات
- التردد: 11393.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة توم وجيري 2024 على نايل سات
- التردد: 11355.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات
- التردد: 11594
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة كرتون نتورك 2024 على نايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 12226
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة كوكي 2024 على نايل سات
- التردد: 11602
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة mbc3 على نايل سات 2024
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11475
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
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- تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات
- تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات
- تردد قناة توم وجيري 2024 على نايل سات
- تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات
- تردد قناة كرتون نتورك 2024 على نايل سات
- تردد قناة كوكي 2024 على نايل سات
- تردد قناة mbc3 على نايل سات 2024
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