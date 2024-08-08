siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الموجز كافية

اظبطها واسعدهم.. ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024

ترددات قنوات الأطفال
ترددات قنوات الأطفال على نايل سات

ترددات قنوات الأطفال على نايل سات، من أهم كلمات البحث التي تحظى باهتمام كبير على شبكة الانترنت، إذ يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى تنزيل قنوات الأطفال التي تقدم الترفيه والتعليم لصغارهم.

ومع تزايد عددها والإقبال عليها في الفترة الأخيرة، يستعرض الموجز أهم ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024.

 

تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات

  • التردد: 11310.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.

 

 

تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات

  • التردد: 11393.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.

 

لا يفوتك

فرّح طفلك بأجمل أغاني والبرامج.. اظبط الآن تردد قناة طيور الجنة 2024

أطفالك هيفرحوا مع لولو وميدو.. تردد قناة وناسة 2024 وطريقة تنزيلها

تردد قناة توم وجيري 2024 على نايل سات

  • التردد: 11355.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: عمودي

 

تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات

  • التردد: 11594
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • الجودة: HD
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • القمر الصناعي: نايل سات.

 

 

تردد قناة كرتون نتورك 2024 على نايل سات

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 12226
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات.

 

 

تردد قناة كوكي 2024 على نايل سات

  • التردد: 11602
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • الجودة: HD
  • القمر الصناعي: نايل سات.

 

 

تردد قناة  mbc3 على نايل سات 2024

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11475
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • معدل الترميز: 27500

 

أقرأ أيضا:

تعرف على تردد القناة الجزائرية السادسة لبث أولمبياد باريس 2024 بجودة عالية

تردد قناة تنة ورنة 2024 على النايل سات وفرحي أطفالك بأروع المسلسلات

 

لا يفوتك

بالتردد.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك..تعرف على خطوات وطريقة التنزيل

موعد العرض الثاني لـ مسلسل بيت الرفاعي وتردد قناة dmc
تم نسخ الرابط