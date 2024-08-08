اظبطها واسعدهم.. ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024

ترددات قنوات الأطفال على نايل سات، من أهم كلمات البحث التي تحظى باهتمام كبير على شبكة الانترنت، إذ يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى تنزيل قنوات الأطفال التي تقدم الترفيه والتعليم لصغارهم.

ومع تزايد عددها والإقبال عليها في الفترة الأخيرة، يستعرض الموجز أهم ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2024.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي 2024 على نايل سات

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري 2024 على نايل سات

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كرتون نتورك 2024 على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوكي 2024 على نايل سات

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة mbc3 على نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11475

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

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