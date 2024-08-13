خطوات فعالة لزيادة عمر محرك سيارتك.. أهمها فلتر الهواء

خطوات فعالة لزيادة عمر محرك سيارتك.. تُعد السيارة، رفيقًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية وعمودًا أساسيًا في تحقيق أعمالنا ومهامنا بكفاءة وسرعة، لذا فإن الحفاظ على محرك السيارة وزيادة عمره الافتراضي يعتبر من الأمور الحيوية المهمة لدي صاحب السيارة .

وخلال السطور التالية تستعرض "الموجز"، بعض الطرق الفعّالة التي تساهم في زيادة عمر محرك سيارتك.

طرق فعالة لزيادة عمر محرك سيارتك:



يحتاج زيت محرك السيارة للتغير المستمر، لمنع حدوث الاحتكاك الناتج بين أجزاء المحرك، وحتي يبريدها، وعند إهمال تغيير الزيت، قد يتسبب في حدوث العديد من الكوارث، وهي تراكم الشوائب والأوساخ، مما يؤدي لتلف أجزاء المحرك، لذلك يجب متابعة الكتيب الخاص بالسيارة، لمعرفة الفترة المثالية لتغيير زيت المحرك.

لا يفوتك بعد وفاة حالتين بسبب تكييف السيارة ماهو القاتل الصامت ؟

لا يفوتك أهمية استخدام اغراض غسيل السيارة للمحافظة عليها بدون خدوش

يجب الانتباه إلى عملية التبريد في المحرك، يحتاج المحرك إلى نظام تبريد فعال ليعمل بشكل صحيح، ويجب التأكد من وجود مياه أو سائل تبريد في الرادياتير وأن مضخة الماء تعمل بكفاءة لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك التي قد تسبب أضرارًا جسيمة.



الصيانة الدورية للمرشحات مثل فلتر الزيت وفلتر الهواء ضرورية، ففلتر الزيت يحافظ على نقاء الزيت من الشوائب، وفلتر الهواء يمنع الغبار وأجزاء التآكل من الدخول إلى المحرك، وتغييرهما بشكل منتظم يحافظ على أداء المحرك ويطيل عمره.



يجب الانتباه إلى نظام الإشعال والبواجي، إن التأكد من فحصها واستبدالها عند اللزوم يساعد في الاحتفاظ بأداء مثالي للمحرك، مع العمل على منع تكون الرواسب التي قد تؤدي إلى الإضرار به.



القيادة الهادئة والمتزنة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على المحرك، والقيادة العنيفة مثل التسارع السريع والتوقف المفاجئ تزيد من الضغط على المحرك وتقصير عمره، حاول أن تكون قيادتك ناعمة وتجنب القيادة بسرعات عالية لفترات طويلة.



وإحرص على فحص وصيانة نظام الوقود بشكل دوري، ويشمل ذلك تنظيف أو استبدال فلتر الوقود للتأكد من أن الوقود المتدفق إلى المحرك خالى من الشوائب والرواسب وتنظيف حاقن الوقود لتحسين كفاءة الاحتراق.

اقرأ أيضا:

أهمية استخدام اغراض غسيل السيارة للمحافظة عليها بدون خدوش



ضبط المتهم بطمس لوحات السيارة في القليوبية

