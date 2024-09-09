ظهرت الآن.. نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025

نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025، من الكلمات البحثية التي تصدرت شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إتاحة الاستعلام عن نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025 عبر موقع وزارة الداخلية المصرية.

ومع تزايد الاهتمام بها، يستعرض الموجز في السطور القادمة طريقة الحصول على نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025.

نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025

معهد معاوني الأمن من أهم المعاهد التي يقبل على التسجيل فيها عدد كبير من الطلبة بعد الصف الثالث الإعدادي، خاصة وأنه يقدم للمقبولين العديد من المميزات، ومنها الحصول على وظيفة حكومية ثابتة بمميزات ورواتب مجزية.

وتستمر الدراسة في معهد معاوني الأمن لمدة سنة ونصف فقط، ولهذا ينتظر الكثيرون على أحر من الجمر الإعلان عن نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025 من خلال موقع وزارة الداخلية.

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025

ولمعرفة نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة 2024-2025 وأسماء المقبولين، يمكن إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية المصرية من هنــــا.

تسجيل الدخول بحسابك المسجل أو قم بإنشاء حساب جديد.

الضغط على خانة معاوني الأمن من القائمة الرئيسية.

كتابة الرقم التسلسلي الخاص بالشخص المتقدم.

انقر على زر استعلم.

انتظر قليلا لتظهر أمامك نتيجة قبول الطالب داخل معهد معاوني الأمن.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

يجب ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 عن 19 عام، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بالمعهد.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

ألا يقل الطول الخاص بالمتقدم للمعهد عن 170 سنتيمترا.

يجب ألا يكون المتقدم مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو أي جهة من جهات الدولة الأخرى.

يجب ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج من قبل.

أقرأ أيضا:

التقديم خلال أيام.. كيف تُقبل في معهد معاوني الأمن؟

وزارة الداخلية تعلن تمديد فترة التسجيل لقبول دفعة جديدة لمعاوني الأمن