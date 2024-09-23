توفير خدمات طبية مجانية لبعض الفئات العمرية في الوحدات الصحية.. تعرف عليها

خدمات مجانية لبعض الفئات العمرية

الآن تقدم الوحدات الصحية، خدمات طبية مجانية للفئات العمرية من 18 إلى 49 عامًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لذالك يتساءل الكثير من المواطنين عن نوع الخدمات المقدمة لكل فئة من الفئات المحددة، وسيعرض لكم «الموجز» تفاصيل هذا الموضوع، ونوع الخدمات المقدمة.

وتم نشر هذه الخدمات من قبل وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكانت كالتالي:

1- مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

2- مبادرة المقبلين على الزواج.

3- مبادرة صحة المرأة.

4- مبادرة صحة الأم والجنين.

5- متابعة الحمل والولادة والنفاس.

6- تنظيم الأسرة.

7- التقييم والدعم النفسي والتغذوي.

8- صرف المغذيات الدقيقة.

الخدمات المجانية في الوحدات الصحية

تشمل المبادرة عددًا من الخدمات الصحية الأساسية، التي تستهدف الوقاية والعلاج المبكر لمجموعة من الأمراض والحالات الصحية، من أبرز هذه الخدمات:

1- مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي:

وهي تهدف إلى فحص ومتابعة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، من أجل التشخيص المبكر وتقديم العلاج المناسب.

2- مبادرة المقبلين على الزواج:

تقدم هذه المبادرة فحوصات وتحاليل للمقبلين على الزواج؛ لضمان صحة الزوجين والوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية، التي قد تؤثر على الأسرة في المستقبل.

3- مبادرة صحة المرأة:

تشمل فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيره من الأمراض، التي قد تصيب النساء في الفئات العمرية المستهدفة.

4-مبادرة صحة الأم والجنين:

تركز على صحة الحوامل وتقديم الرعاية اللازمة أثناء فترة الحمل، بالإضافة إلى متابعة الأم بعد الولادة.

5-متابعة الحمل والولادة والنفاس:

تهدف إلى ضمان تقديم الرعاية اللازمة للنساء خلال فترة الحمل وبعد الولادة، لضمان صحة كل من الأم والجنين.

6-تنظيم الأسرة:

تقدم خدمات واستشارات لتنظيم الأسرة والتخطيط للحمل، بما يساعد في تحقيق التوازن الصحي للأسرة والمجتمع.

7-التقييم والدعم النفسي:

فيها يتم تقديم خدمات الدعم النفسي والتغذية، مما يساعد على تعزيز الصحة النفسية والتغذية السليمة للفئات المستهدفة.

8-صرف المغذيات الدقيقة:

يشمل توزيع الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لتعزيز الصحة العامة، ومنع حدوث أي نقص في العناصر الغذائية الهامة.

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