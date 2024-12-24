لعنة العندليب تصيب شادي شامل وحقيقة اعتزاله الفن.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنان شادي شامل، تريند جوجل بعدما رد على الانتقادات التي طالته بشأن تغير ملامحه بعد خضوعه لعدد من عمليات التجميل خلال الفترة الماضية.



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، على الرغم من مرور 18 عامًا على ظهوره الأول في مسلسل "العندليب حكاية شعب" الذي تناول قصة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إلا أن تأثير هذا العمل ما زال يلاحق الفنان الشاب حتى في غرفة العمليات.

شادي شامل

تصريحات شادي شامل

مؤخرًا، ظهر شادي شامل في لقاء تلفزيوني مع الفنانة بشرى، حيث تحدث عن الانتقادات التي لا تزال تلاحقه بسبب الدور الذي قدمه في مسلسل "العندليب حكاية شعب"، وأوضح أنه لم يخضع لأي عمليات تجميل، بل حاول تغيير مظهره ليشعر بالراحة والثقة بالنفس، مؤكدًا أن الفكرة التي تداولها البعض عن خضوعه لعمليات تجميل ليست صحيحة.

وأضاف شادي أنه لا يعير أي اهتمام للآراء السلبية، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو الاستمرار في تقديم أعمال فنية تعكس تطوره كممثل وفنان.

وتابع خلال استضافته في برنامج "بره الصندوق" على قناة "هي": "لم أخضع لعمليات تجميل ولا أعتقد أنني بحاجة إلى تغيير شكلي للخروج من شخصية عبد الحليم حافظ".

رأي شادي شامل في عمليات التجميل

كما نفى أن تكون العمليات التي أجراها كانت جراحية، موضحًا أنها مجرد "رتوش بسيطة"، وأن كثيرًا من الفنانين والمطربين قد أجروا تغييرات بسيطة في مظهرهم، وأن الجمهور يعرف جيدًا من أجرى عمليات تجميل ومن لم يفعل، معلقاً:" هي رتوش بسيطة كل فنانين مصر بتعمل كل حاجة العملية دي كبيرة أوي هي رتوش مفيهاش مشكلة في رجالة كتير فنانين ومطربين كبار من زمان عاملين، والجمهور عارف كل حاجة وعارفين مين عامل ومين لا وكل الفنانين بتطلع وتقول إيه المشكلة يعني".

مسلسل "العندليب حكاية شعب"

جدير بالذكر أن شادي شامل اشتهر من خلال تقديمه دور الفنان عبد الحليم حافظ في مسلسل "العندليب حكاية شعب" عام 2006، وذلك بعد فوزه بمسابقة "العندليب من يكون" التي كانت قد أُقيمت خصيصًا للبحث عن شبيه لعبد الحليم حافظ، وقد اعتبره الجمهور شبيهًا حقيقيًا للعندليب، مما جعله يتناسب تمامًا مع تقديم هذا الدور.

شادي شامل

آخر أعمال شادي شامل

أما عن آخر مشاركاته الفنية، فقد كانت في مسلسل "المرافعة" عام 2014، الذي شارك فيه مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

حقيقة اعتزال شادي شامل

وأوضح شادي شامل حقيقة اعتزاله الفن، وقال في تصريحات صحفية له إن المنتجين هم السبب، وراء ابتعاده عن الفن، لافتاً أنه لم ما يعرض عليه أي أدوار تليق به.

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