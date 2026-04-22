محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويناقش معدلات الأداء في عدد من الملفات الهامة

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة ٥١٧٢٩ طلب، ووصلت إجمالي أعمال البت ٤٨٩٥٥، بنسبة تنفيذ ٩٤.٦٤٪، كما وصل ما تنفيذه وتسليمه للمواطنين ٤٤٩٤٩ بنسبة تنفيذ ٩١.٨٢٪، وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح .

وتم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح وكيل وزارة الزارعة أنه تم منع التعدي على عدد 38 حالة بنطاق المحافظة، ورصد 21 حالة بناء على الاراضي الزراعية، وتم استهداف 20 حالة منها، وجاري العمل على إزالة الحالة المتبقية، فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج خلال الأيام القليلة القادمة لتكثيف حملات الإزالة لكافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة لردع المخالفين، وسيتم محاسبة المقصرين في هذا الملف .

وأكد محافظ سوهاج على جاهزية القيادات التنفيذية بالمحافظ للانتقال في أي وقت وأي مكان فور حدوث أي مشكلة بأي مركز، ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، موجها رؤساء الوحدات المحلية بترتيب أولويات العمل داخل المركز، مع عرض تقرير عن القيادات المقصرة أو المتخاذلة عن العمل بشكل دوري .