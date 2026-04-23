فلكيًا.. موعد بداية مناسك الحج 2026 وأبرز تفاصيل الرحلة المقدسة

مناسك الحج.. موعد ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا تُشير التقديرات الفلكية الأولية إلى أن شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ سيبدأ في أواخر مايو 2026، وهو ما يعني أن بداية موسم الحج قد توافق تقريبًا يومي 25 أو 26 مايو 2026، مع وجود اختلافات طفيفة بين الدول الإسلامية حسب رؤية هلال الشهر.

تأكيد الموعد الرسمي مرتبط بالرؤية

الشرعية ورغم هذه الحسابات الفلكية، يظل الموعد النهائي لبداية مناسك الحج معتمدًا على الرؤية الشرعية للهلال في المملكة العربية السعودية، باعتبارها الجهة المنظمة لشؤون الحج.

بداية مناسك الحج وأيامها الأساسية

تبدأ مناسك الحج فعليًا في اليوم الثامن من ذي الحجة، المعروف بيوم التروية، حيث يتوجه الحجاج إلى منى. ثم يأتي يوم عرفة في اليوم التاسع، وهو الركن الأعظم في الحج، تليه مرحلة المبيت في مزدلفة.

استكمال الشعائر في منى ومكة

المكرمة بعد ذلك يتجه الحجاج إلى منى لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، ثم أداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وصولًا إلى طواف الوداع الذي يُعد آخر مناسك الحج قبل مغادرة مكة.

تنظيم دقيق وتخطيط مبكر للموسم

تعتمد الجهات المنظمة على التقديرات الفلكية في وضع الخطط المبدئية لموسم الحج 2026، لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات، رغم أن التنفيذ النهائي يظل مرهونًا بالإعلان الشرعي الرسمي.