رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026.. التعليم يوضح الخطوات والموعد الرسمي للامتحانات

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يتمكن الطلاب من إدخال بياناتهم وتحديثها إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/login

ويُعد تسجيل الاستمارة خطوة أساسية وضرورية لاكتمال إجراءات دخول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث لا يُسمح للطالب بأداء الامتحان دون إتمام عملية التسجيل الإلكتروني واعتماد بياناته من المدرسة.

خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيًا

أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تتم بشكل مبسط عبر مجموعة من الخطوات، تبدأ بدخول الطالب أو ولي الأمر على الموقع الرسمي، ثم تسجيل الدخول بالبيانات المدرسية، يلي ذلك مراجعة البيانات الشخصية بدقة، وإدخال أي تعديلات مطلوبة، ثم حفظ الاستمارة وطباعتها لتسليمها للمدرسة.

وأكدت أن المدارس ستتولى لاحقًا مراجعة واعتماد الاستمارات بعد التأكد من صحة البيانات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 6 يونيو 2026، وتستمر حتى 11 يونيو 2026، وذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي دون أي تغيير.

وأشارت إلى أن الامتحانات ستُجرى في المواد الأساسية المقررة على الطلاب، وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية لتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان.

عدد الطلاب والمواد المقررة

يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام نحو 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، في عدد من المواد الأساسية، أبرزها:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم

الدراسات الاجتماعية

وتؤكد الوزارة أن هذه المواد تمثل الأساس في تقييم الطالب خلال نهاية العام الدراسي.

نظام الدرجات والتقييم

أوضحت المديريات التعليمية أن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 140 درجة، ليصبح إجمالي درجات العام الدراسي بالكامل 280 درجة موزعة على الفصلين الدراسيين.

ويعتمد نظام التقييم على امتحاني الترم الأول والثاني فقط، دون إدخال أي عناصر إضافية في التقييم النهائي.

هل توجد أعمال سنة؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام الشهادة الإعدادية لا يتضمن أعمال سنة خلال هذا العام الدراسي، حيث يتم الاعتماد فقط على نتائج الامتحانات التحريرية.

كما شددت على أنه لن يتم تطبيق أعمال السنة في العام الدراسي المقبل أيضًا، على أن يبدأ تطبيقها لاحقًا وفق خطة تطوير التعليم التي تعمل عليها الوزارة تدريجيًا.

وبذلك تواصل الوزارة إجراءاتها التنظيمية لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل منظم، مع توفير الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور استكمال إجراءاتهم في وقت مبكر.