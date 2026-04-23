محمد رمضان يكشف مفاجآت درامية وحفلات عالمية.. بين العودة إلى رمضان 2027

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة حول مشاريعه الفنية المقبلة، سواء على مستوى الدراما أو الحفلات العالمية، إلى جانب تباين مواقفه بشأن العودة للمشاركة في موسم رمضان 2027، ما بين التأكيد والنفي في فترات متقاربة.

محمد رمضان يعلن عودته لدراما رمضان 2027

أعلن محمد رمضان خلال لقاء تلفزيوني أنه يستعد للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام 3 سنوات، مؤكدًا أنه سيقدم مسلسلًا جديدًا في موسم رمضان 2027 عبر شاشة MBC.

وأوضح أن سبب غيابه خلال السنوات الماضية يعود لانشغاله بتصوير فيلمه السينمائي الجديد “أسد”، والذي وصفه بأنه عمل ضخم احتاج وقتًا طويلًا للتحضير والتصوير، مشيرًا إلى أنه أنهى العمل عليه ويستعد حاليًا للعودة إلى الدراما.

وقال رمضان إن عودته ستكون مختلفة، مضيفًا: “انتظروا العمل في رمضان 2027”.

تصريحات متناقضة تثير الجدل

وفي سياق متصل، كان الفنان محمد رمضان قد ظهر في وقت سابق عبر مقطع فيديو، أعلن خلاله عدم مشاركته في موسم رمضان 2027، مؤكدًا أن غيابه كان “قرارًا نهائيًا”، قبل أن يعود لاحقًا لتأكيد مشاركته، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور والمتابعين.

هذا التناقض بين التصريحات دفع البعض للتساؤل حول طبيعة مشاريعه المقبلة، خاصة مع اعتماده على الإعلان المفاجئ في أكثر من مناسبة.

حفلات دولية وترشح لمسرح الأوسكار

لم يقتصر نشاط محمد رمضان على الدراما فقط، بل أعلن أيضًا عن مشاركته في حفلات دولية كبرى، من بينها إحياء حفل غنائي في لوس أنجلوس، مشيرًا إلى اختياره للغناء على مسرح “دولبي” الشهير، وهو المسرح الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال رمضان إن هذا الاختيار يمثل خطوة مهمة في مسيرته الفنية، معتبرًا أنه أول فنان عربي يغني في حفل جماهيري على هذا المسرح العالمي، على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت بدعم جمهوره وفريق عمله.

نشاط فني متواصل خارج الدراما

إلى جانب ذلك، يواصل محمد رمضان نشاطه الفني المتنوع، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد بالتعاون مع الفنان الألماني “Mero”، كما يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة في أكثر من دولة.

ويأتي ذلك ضمن خطة فنية موسعة يسعى من خلالها إلى تعزيز حضوره على الساحة الدولية، سواء في الغناء أو السينما أو الدراما.

تفاعل واسع وانتظار الجمهور

أثارت تصريحات محمد رمضان حالة من الجدل والتفاعل بين جمهوره، خاصة مع كثرة مشاريعه وتنوعها بين السينما والغناء والدراما، حيث ينتظر الجمهور بشكل خاص العمل الرمضاني الجديد المقرر عرضه في 2027، وسط توقعات بأن يحمل شكلًا مختلفًا عن أعماله السابقة.

وبين إعلان العودة والإنجازات الدولية، يواصل محمد رمضان الحفاظ على حضوره الإعلامي والفني بقوة، في مشهد يترقبه الجمهور العربي والعالمي خلال الفترة المقبلة.