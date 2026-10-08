مشروع أفروديت القبرصي يقترب من التنفيذ.. وزير البترول يبحث مع شيفرون الخطوات النهائية

تقترب مصر من الانتقال إلى مرحلة جديدة في مشروع ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، بعد اجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع عدد من قيادات شركة شيفرون العالمية لمتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات المتبقية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

وجاء اللقاء خلال ختام زيارة وزير البترول إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث ركزت المناقشات على آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات والترتيبات الفنية والتجارية والقانونية الخاصة بالمشروع، بما يمهد لاتخاذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة.

مصر وشيفرون تسرعان خطوات تنفيذ مشروع أفروديت

ناقش الاجتماع نتائج أعمال فرق العمل المشتركة بين الجانبين، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه من إجراءات مرتبطة بمشروع حقل أفروديت القبرصي.

وتتضمن المرحلة المقبلة استكمال الترتيبات المطلوبة تمهيدًا لاتخاذ قرار شراء المعدات والمهمات التي تحتاج إلى فترات طويلة للتوريد، وهي خطوة تسبق اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء أعمال تنفيذ المشروع.

وأكد وزير البترول ضرورة الإسراع في الانتهاء من جميع الإجراءات المتبقية، مع توفير مختلف أشكال الدعم والتنسيق لفرق العمل المسؤولة عن المشروع، بما يساعد على تجاوز أي تحديات والوصول إلى مرحلة التنفيذ في أقرب فرصة.

ما أهمية ربط حقل أفروديت بالبنية التحتية المصرية؟

يمثل المشروع أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع الطاقة في مصر، خاصة أنه يستهدف الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها الدولة في مجالات استقبال ومعالجة وتداول الغاز الطبيعي.

وأوضح وزير البترول أن مشروع أفروديت يمكن أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في دول شرق المتوسط بما يخدم مصالح المنطقة ويدعم فرص التعاون والاستثمار.

وتتمتع مصر ببنية أساسية في قطاع الغاز تتيح لها القيام بدور مهم في استقبال الغاز ومعالجته وإعادة توجيهه إلى الأسواق، وهو ما يعزز فرصها في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

غاز شرق المتوسط يعزز فرص التعاون الإقليمي

وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط، من خلال استخدام البنية التحتية المصرية في عمليات نقل الغاز وإعادة توجيهه نحو الأسواق المستهدفة.

ويرى قطاع البترول أن الاستفادة من هذه الإمكانات لا تقتصر على مشروع واحد، وإنما يمكن أن تشكل قاعدة لمزيد من المشروعات والاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.

ومن هذا المنطلق، يمثل مشروع ربط أفروديت بمصر إحدى الخطوات المهمة لدعم التعاون بين دول المنطقة، والاستفادة من الموارد المتاحة مع توظيف البنية التحتية المصرية لخدمة حركة الغاز بين المنتجين والأسواق.

استعدادات فنية وتجارية وقانونية للمشروع

وشهد الاجتماع بحث التفاصيل المرتبطة بمختلف الجوانب الفنية والتجارية والقانونية للمشروع، مع متابعة ما وصلت إليه فرق العمل من إجراءات.

وتأتي هذه الخطوات قبل الانتقال إلى القرارات الاستثمارية الرئيسية، حيث يمثل شراء المعدات طويلة الأجل مرحلة مهمة تمهيدًا للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي ثم بدء التنفيذ.

ويعكس هذا التحرك اهتمام وزارة البترول باستكمال المشروعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للبنية الأساسية المصرية، وتعزز الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها في قطاع الغاز الطبيعي.

قيادات شيفرون تشارك في متابعة مشروع أفروديت

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من مسؤولي شركة شيفرون، من بينهم خافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة، وجون أوبراين، مدير الشؤون التجارية بالشركة.

كما شارك سكوت تشيلدرز، مدير الدول الناشئة وأصول المشروعات المشتركة، وباسل علام، مدير شيفرون قبرص، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير شيفرون مصر.

ومن الجانب المصري، شارك المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إلى جانب الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير.

خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز

ويأتي التحرك بشأن مشروع أفروديت في إطار توجه مصر لتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية في قطاع الغاز، وتحويل موقعها وإمكاناتها إلى عنصر داعم لمزيد من مشروعات الطاقة الإقليمية.

ومن شأن استكمال المشروع أن يدعم التعاون في مجال الغاز بين مصر وقبرص، كما يعزز فرص الاستفادة من موارد شرق المتوسط والوصول بها إلى الأسواق، فضلًا عن توفير أساس لمشروعات واستثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

وتواصل وزارة البترول العمل مع الشركات العالمية والشركاء الإقليميين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وصولًا إلى مرحلة الاستثمار والتنفيذ، بما يدعم خطط مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.