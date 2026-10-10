صحة بنى سويف تحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

ضمن 100 يوم صحة

حققت مديرية الصحة ببني سويف5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ضمن مؤشرات أداء المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة)، وذلك في عدد من المبادرات والبرامج الصحية التي تستهدف الكشف المبكر والوقاية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وجاءت بني سويف في المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، فيما حققت المركز الخامس في كل من مبادرتي صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والمركز السادس في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إلى جانب المركز السابع في مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأوضح الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن تحقيق هذه المراكز المتقدمة يعكس جهود فرق المبادرات الرئاسية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية، وما تبذله من عمل متواصل للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين، خاصة في مجالات الكشف المبكر والوقاية والمتابعة، مؤكدًا استمرار العمل للحفاظ على معدلات الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة المبادرات الرئاسية، وجميع العاملين بالإدارة والفرق الطبية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية، بذلوا جهودًا أسهمت في تحقيق هذه النتائج، موجهًا لهم الشكر والتقدير، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس معدلات الأداء.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لدعمه جهود مديرية الصحة في تنفيذ خطة وزارة الصحة، تحت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتواصل مديرية الصحة ببني سويف تنفيذ المبادرات الرئاسية، من خلال التوسع في خدمات الكشف المبكر والوقاية والمتابعة، بما يسهم في اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة ورفع معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى إطار صحى اخر، أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في تجديد البطاقات العلاجية بالتأمين الصحي، وذلك في إطار تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، وضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي "بقيادة الدكتور تامر مدكور" لتسهيل إجراءات التجديد السنوي للبطاقات العلاجية الخاصة بأصحاب المعاشات.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتقديم خدمات تأمينية وعلاجية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب المعاشات، تقديرًا لعطائهم وما قدموه من جهد لخدمة الوطن.

حيث تتضمن التيسيرات الجديدة عدم إلزام صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند التجديد، وعدم المطالبة باعتماد أو ختم استمارة الاشتراك من مكاتب التأمين الاجتماعي، على أن يتم التجديد بصورة بطاقة الرقم القومي فقط، بشرط أن تكون البطاقة سارية، وألا تكون مرتبطة بمحافظة مطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، وأن تكون بيانات صاحب المعاش مسجلة بالفعل على المنظومة الإلكترونية، ويظهر بها استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

وأضاف " يحيى" أنه تم التوجيه إلى جميع مراكز الإصدار والتجديد التابعة للفرع بسرعة إنهاء إجراءات التجديد لصاحب المعاش لمدة عام، عقب تحصيل رسوم استمارة التجديد من خلال المنظومة الإلكترونية، كما سيتم إدراج إقرار ضمن استمارة التجديد يُقر فيه المنتفع باستمرار حالته التأمينية دون تغيير، على أن يتم اعتماد الإقرار منه شخصيًا أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.