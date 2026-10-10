مديرية تموين بنى سويف: 500 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات مكبرة  

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات،التي جرى توجيهها عن تحرير 511 محضرًا، تضمنت 232 مخالفة للمخابز البلدية، و 83 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 92 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 40 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

كما نفذت مديرية التموين ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة بنظام «اليوم الواحد» ، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق العامة والمخابز السياحية ومخابز الفينو، والتأكد من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها وتوافرها، والالتزام بالأسعار المعلنة والاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أنه تم تنفيذ 11 حملة خلال يوم واحد وأسفرت عن تحرير 68 مخالفة تموينية، تضمنت 33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، بواقع 4 مخالفات بالأسواق العامة، و14 بمخابز الفينو، و15 بالمخابز السياحية،

كما شملت المخالفات 28 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بواقع 3 مخالفات بالأسواق العامة، و14 بمخابز الفينو، و11 بالمخابز السياحية، فيما رصدت الحملات مخالفة واحدة للبيع بأزيد من السعر المقرر بأحد المخابز السياحية، ومخالفتين لمزاولة نشاط دون ترخيص، بواقع مخالفة بالأسواق العامة وأخرى بالمخابز السياحية.

كما تم ضبط حالتين لعرض منتجات منتهية الصلاحية بالأسواق العامة، شملتا 500 كجم لحوم و58 عبوة مبيدات وفيما يتعلق بمخالفات مجهول المصدر، تم ضبط حالتين بالأسواق العامة، أسفرتا عن التحفظ على 10 كراتين زيت طعام، و240 كيس مكرونة، و20 عبوة زيت سيارات، و15 كجم شحوم سيارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.