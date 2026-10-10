موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. شروط الحصول على الدعم النقدي والفئات المستحقة

يترقب المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع تزايد تساؤلات المواطنين بشأن شروط الحصول على الدعم النقدي، والفئات التي يحق لها التقديم، وطريقة الاستعلام عن حالة الاستحقاق باستخدام الرقم القومي، وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم مساعدات نقدية تساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المستحقين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 من كل شهر موعدًا لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، وبناءً على الموعد المعتاد، يبدأ صرف معاش أكتوبر 2026 يوم الخميس 15 أكتوبر، ليستفيد منه المواطنون المدرجون ضمن قوائم المستحقين.

ويشمل الصرف المستفيدين من البرنامج، بمن فيهم حاملو بطاقات ميزة، من خلال منافذ الصرف المعتمدة، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات المنظمة.

ويُعد البرنامج أحد أبرز برامج التحويلات النقدية التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع ربط الاستفادة منه بمجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة للشباب المتزوجين

يتساءل عدد من الشباب المتزوجين عن مدى أحقيتهم في الحصول على معاش تكافل وكرامة، خاصة الأسر التي تواجه صعوبات مالية وتسعى إلى الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.

ويمكن أن يشمل برنامج تكافل الأسر التي لديها أطفال، ولا يُعد الزواج في سن صغيرة مانعًا مستقلًا من الحصول على الدعم، لكن الموافقة على الطلب ترتبط بمدى استيفاء الأسرة لشروط البرنامج ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

وتؤخذ الحالة المعيشية للأسرة ومستوى احتياجها في الاعتبار عند تقييم الطلبات، ولا يكفي الزواج أو وجود أطفال أو انخفاض الدخل وحده لضمان الحصول على المساعدة النقدية.

لذلك، يتعين على الراغبين في التقديم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة، وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة، حتى تتم مراجعة الحالة وتحديد مدى انطباق الشروط عليها.

الفئات المستحقة لمعاش كرامة 2026

يستهدف برنامج كرامة فئات اجتماعية محددة تحتاج إلى دعم نقدي، ويختلف في طبيعة الفئات المستفيدة عن برنامج تكافل الموجه إلى الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم.

وتشمل الفئات المستهدفة ببرنامج كرامة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة المستوفين لشروط الاستحقاق، إلى جانب فئات أخرى تحددها القواعد المنظمة للبرنامج.

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل المعايير المشار إليها حالات الإعاقة بنسبة 50% أو أكثر، مع مراعاة تأثير الإعاقة في قدرة الشخص على أداء وظائفه أو كسب دخله، إلى جانب استيفاء بقية الشروط والضوابط المقررة.

ويخضع تحديد الاستحقاق لفحص الحالة والبيانات المقدمة، بما يضمن التحقق من توافر المعايير المطلوبة قبل الموافقة على صرف المساعدة النقدية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات اللازمة لفحص الطلب.

وتشمل المستندات الأساسية المشار إليها صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، والوثائق التي توضح الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو وثيقة الطلاق، بالإضافة إلى الشهادات الطبية الرسمية في الحالات التي تتطلب إثبات وجود إعاقة أو حالة صحية ذات صلة بالاستحقاق.

ويجب على المتقدم مراجعة الوحدة الاجتماعية المختصة للتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة وفقًا لطبيعة حالته، إذ تختلف المستندات بحسب الفئة المتقدمة ونوع الدعم المطلوب.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، إذ يستطيع المواطن متابعة موقفه باستخدام الرقم القومي، والتعرف على حالة الطلب وفقًا للبيانات المتاحة.

ويمكن إجراء الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx البحث عن خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على خيار الاستعلام للاطلاع على النتيجة.

كما يمكن للمواطنين الذين لديهم شكاوى أو تظلمات بشأن الاستحقاق أو الصرف الرجوع إلى قنوات التواصل الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، لمعرفة الإجراءات المتاحة ومتابعة الشكوى.

كيف تتأكد من استحقاق معاش تكافل وكرامة؟

يتطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة استيفاء الشروط الخاصة بالفئة المتقدمة، سواء كانت أسرة تتقدم للحصول على دعم تكافل أو فردًا ينتمي إلى الفئات المستهدفة ببرنامج كرامة.

ولا يعتمد تحديد الاستحقاق على معيار واحد فقط، بل يرتبط بطبيعة الحالة ومدى توافر الضوابط المقررة، إلى جانب مراجعة البيانات والمستندات المقدمة.

وينبغي للمواطنين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة، وشروط التقديم، والفئات المستفيدة، مع الاعتماد على الموقع الرسمي للوزارة للحصول على المعلومات المحدثة بشأن البرنامج.