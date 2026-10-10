موعد صرف معاشات نوفمبر 2026.. تعرف على موعد الصرف وطرق الاستعلام

يترقب أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر، حيث يبدأ صرف المستحقات اعتبارًا من يوم الأحد 1 نوفمبر، ويستمر الصرف وفقًا للجدول المعلن طوال الشهر.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2026

من المقرر بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، ليستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المختلفة.

ويستفيد من المعاشات ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، إذ تمثل هذه المستحقات مصدر دخل أساسيًا لكبار السن والمستحقين، وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الشهرية.

هل توجد زيادة جديدة في معاشات نوفمبر 2026؟

تُصرف معاشات نوفمبر وفقًا للقيم المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية التي بدأ تنفيذها في يوليو 2026، ولم يُعلن حتى الآن عن زيادة إضافية مستقلة خاصة بشهر نوفمبر.

ويُنصح أصحاب المعاشات بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعرفة أي مستجدات تتعلق بقيمة المعاشات أو مواعيد الصرف.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال عدد من وسائل الصرف المتاحة، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

منافذ خدمات فوري المتاحة.

المحافظ الإلكترونية، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيد.

ويُفضل استخدام وسائل الصرف المتاحة بالقرب من محل الإقامة، مع تجنب التزاحم خلال الأيام الأولى من صرف المعاشات.

خطوات الاستعلام عن معاشات نوفمبر بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة: https://www.nosi.gov.eg/ اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات التأمينية أو المعاشات المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للخدمة المختارة. اتباع التعليمات الظاهرة على الموقع للاطلاع على المعلومات المتاحة.

نصائح لأصحاب المعاشات قبل موعد الصرف

ينبغي التأكد من صلاحية بطاقة الصرف، ومتابعة أي تعليمات رسمية بشأن مواعيد إتاحة المستحقات، مع الاحتفاظ بالبيانات اللازمة للاستعلام الإلكتروني. كما يُنصح بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة بشأن قيمة المعاش وأي تغييرات محتملة.