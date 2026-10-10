وزارة الزراعة تنفي تجميد تعيين الأطباء البيطريين.. والتدريب يقترب من الانتهاء

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تردد بشأن تجميد أو إلغاء مسابقة تعيين الأطباء البيطريين الجدد، مؤكدة اقتراب الانتهاء من الترتيبات التنظيمية والتدريبية اللازمة، تمهيدًا لتوزيع المقبولين وبدء عملهم في المحافظات.

نائب وزير الزراعة: إجراءات تعيين الأطباء البيطريين اكتملت

أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة انتهت من الإجراءات الإدارية الخاصة بمسابقة تعيين الأطباء البيطريين، موضحًا أن الأكاديمية المختصة تعمل حاليًا على تنظيم برنامج تدريبي مكثف ومختصر للمرشحين المقبولين.

وأضاف أن استكمال الإجراءات يتزامن مع إنهاء الموافقات الأمنية والإدارية المطلوبة، تمهيدًا لبدء الأطباء الجدد مهامهم الميدانية في أقرب وقت ممكن.

توفير المخصصات المالية لرواتب الأطباء الجدد

وأوضح نائب وزير الزراعة أن الدولة وفرت الموازنات والاعتمادات المالية اللازمة لصرف رواتب الأطباء البيطريين الجدد، بما يدعم استكمال إجراءات تعيينهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للقطاع البيطري.

وأشار إلى أنه من المقرر توزيع المقبولين على مختلف قطاعات الطب البيطري فور انتهاء كل مجموعة من البرنامج التدريبي، بهدف المساهمة في سد العجز في أعداد الأطباء بالمحافظات.

أولوية التعيين للمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا

بحسب تصريحات نائب وزير الزراعة لبوابة «الشروق»، ستُمنح المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا أولوية في توزيع الأطباء الجدد، للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه الخدمات البيطرية.

ويستهدف توزيع الكوادر الجديدة دعم مديريات الطب البيطري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، في ظل الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية القادرة على تنفيذ أعمال الرعاية والمتابعة البيطرية.

مسابقة تعيين أكثر من 4500 طبيب بيطري

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن سابقًا عن مسابقة لتعيين أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام التعاقد، لسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

كما تقرر تعديل شروط المسابقة بالتنسيق بين وزير الزراعة علاء فاروق والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برفع الحد الأقصى لسن المتقدمين إلى 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا.

التدريب والموافقات تمهيدًا لبدء العمل

تأتي مرحلة التدريب واستكمال الموافقات ضمن الإجراءات التي تسبق مباشرة الأطباء الجدد مهامهم، إذ أكدت تصريحات نائب الوزير أن ترتيبات البرنامج التدريبي تقترب من الانتهاء.

ومن المنتظر أن يسهم انضمام المقبولين إلى قطاعات الطب البيطري في تعزيز التغطية بالخدمات بالمحافظات، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر في أعداد الأطباء.