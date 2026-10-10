هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال بالعمل، مؤكدًا أن المسلم يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها، بشرط أدائها قبل خروج الوقت المحدد لها شرعًا، مع أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها قدر المستطاع.

هل يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب العمل؟

أكد أمين الفتوى أن تأخير الصلاة عن بداية وقتها جائز ما دام المسلم يؤديها قبل انتهاء وقتها الشرعي، موضحًا أن العبرة الأساسية هي المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وعدم الانشغال بأمور الحياة على حساب الفريضة.

وضرب شلبي مثالًا بصلاة الظهر، موضحًا أنه إذا رفع الأذان في الساعة الواحدة ظهرًا، وكان أذان العصر في الرابعة والنصف، فيجوز أداء صلاة الظهر في الثانية أو الثالثة أو قبل أذان العصر، طالما لم يخرج وقتها.

وأشار إلى أن الأفضل للمسلم هو أداء الصلاة في أول وقتها متى استطاع ذلك، دون أن يعني تأخيرها قليلًا داخل وقتها أنها أصبحت غير جائزة.

متى يكون تأخير الصلاة بسبب العمل غير جائز؟

أوضح الدكتور محمود شلبي أن التأخير غير الجائز هو أن ينشغل الإنسان بعمله حتى يخرج وقت الصلاة، ثم يؤديها بعد انتهاء وقتها، لمجرد الانشغال بالعمل أو تأجيلها دون عذر شرعي معتبر.

وشدد على أن ظروف العمل المعتادة لا تبرر تفويت الصلاة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على تخصيص بضع دقائق لأدائها خلال وقتها المحدد.

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى»، مؤكدًا ضرورة المحافظة على الصلوات وعدم السماح للمشاغل اليومية بالتسبب في إخراجها عن وقتها.

هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب ظروف العمل؟

أشار أمين الفتوى إلى أن الجمع بين الصلاتين قد يجوز في بعض الحالات التي تتوافر فيها الأعذار الشرعية المعتبرة، وفقًا للضوابط والأحكام المنظمة لذلك.

وضرب مثالًا بالطبيب الذي يكون داخل غرفة العمليات، ولا يستطيع مغادرتها لأداء الصلاة إلا بعد دخول وقت الصلاة التالية، بسبب ضرورة استمرار العملية وعدم إمكانية تركها.

وأوضح أنه إذا توافرت شروط الجمع الشرعية في مثل هذه الحالة، فقد يجوز للطبيب الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، بما يسمح له بأداء الصلاتين بعد انتهاء العملية.

ويعني ذلك أن حكم الجمع لا يرتبط بمجرد وجود العمل أو الانشغال به، وإنما يتوقف على طبيعة الظروف ومدى توافر العذر الشرعي وشروط الجمع.

نصيحة أمين الفتوى بشأن الصلاة أثناء العمل

شدد الدكتور محمود شلبي على أن المسلم الذي يعمل في ظروف طبيعية ويستطيع تخصيص بضع دقائق للصلاة، لا يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها بحجة الانشغال بمهام العمل.

وأكد أن العمل لا يسقط وجوب الصلاة، وأن المسلم مطالب بتنظيم وقته بما يساعده على أداء الفرائض في مواعيدها، مع مراعاة الأعذار الشرعية في الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك.

وتتمثل القاعدة الأساسية في أن تأخير الصلاة داخل وقتها المحدد جائز، وإن كان أداؤها في أول الوقت أفضل، بينما لا يجوز إخراجها عن وقتها لمجرد الانشغال بالعمل دون عذر شرعي معتبر.