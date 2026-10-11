أسعار الأسمدة اليوم.. طن اليوريا المخصوص يصل إلى 30 ألف جنيه

استقرت أسعار الأسمدة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 في الأسواق المصرية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بنشاط السوق السوداء وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي، وفق البيانات المنشورة عن حركة أسعار الأسمدة الزراعية في السوق المحلية.

وتحظى أسعار الأسمدة باهتمام واسع من المزارعين، نظرًا لدورها الأساسي في تحديد تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة مع اختلاف الأسعار بحسب نوع السماد وتركيزه، وتفاوت المستويات السعرية بين الأنواع العادية والمخصوصة.

ووفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سجلت أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا مستويات متفاوتة، مع وصول أسعار بعض الأنواع إلى 30 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد، بحسب البيانات المنشورة، بالتزامن مع استمرار متابعة أسعار الأنواع الأكثر استخدامًا في القطاع الزراعي.

وتشمل قائمة الأسعار نترات النشادر بتركيز 33.5%، وسلفات النشادر بتركيز 20.6%، بالإضافة إلى اليوريا بتركيز 46.5%، سواء النوع العادي أو المخصوص.

وتساعد متابعة متوسطات الأسعار والنطاقات المسجلة لكل نوع على التعرف إلى مستويات الأسعار المتداولة، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر الفعلي قد يختلف بحسب مكان البيع ومصدر التوريد ونوع المنتج.

أسعار نترات النشادر اليوم الأحد 11 أكتوبر

سجل متوسط سعر طن نترات النشادر المخصوص بتركيز 33.5% نحو 23 ألفًا و360 جنيهًا، وفق أحدث البيانات المعلنة عن أسعار الأسمدة في السوق المحلية.

وتراوحت أسعار طن نترات النشادر المخصوص بين 20 ألف جنيه و29 ألف جنيه، ما يعكس اختلاف الأسعار المسجلة لهذا النوع من الأسمدة.

وفي المقابل، بلغ متوسط سعر طن نترات النشادر العادي نحو 10 آلاف و638 جنيهًا، بينما تراوحت أسعاره بين 4700 جنيه و24 ألفًا و400 جنيه للطن.

ويأتي اختلاف الأسعار بين النوعين ضمن أبرز المؤشرات التي تهم المزارعين عند مقارنة تكاليف شراء الأسمدة اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة.

أسعار سلفات النشادر اليوم في مصر

وفيما يتعلق بأسعار سلفات النشادر، بلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر المخصوص بتركيز 20.6% نحو 16 ألفًا و913 جنيهًا، بحسب تقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

وسجلت أسعار طن سلفات النشادر المخصوص نطاقًا يتراوح بين 5180 جنيهًا و30 ألف جنيه، وفق البيانات المنشورة.

وتعد سلفات النشادر من أنواع الأسمدة التي تدخل ضمن احتياجات القطاع الزراعي، لذلك تمثل متابعة أسعارها عنصرًا مهمًا عند حساب تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل التغيرات التي قد تشهدها الأسواق.

أسعار اليوريا اليوم.. المخصوص يسجل 30 ألف جنيه

سجل متوسط سعر طن اليوريا المخصوص بتركيز 46.5% نحو 24 ألفًا و95 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار المسجلة لهذا النوع بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه للطن.

وتعكس هذه المستويات أهمية متابعة أسعار اليوريا المخصوص، خاصة للمزارعين الذين يحرصون على مقارنة أسعار الأسمدة قبل الشراء وتحديد احتياجاتهم وفقًا لتكاليف الإنتاج المتاحة.

أما اليوريا العادي بتركيز 46.5%، فقد بلغ متوسط سعر الطن نحو 9724 جنيهًا، فيما تراوحت الأسعار بين 4800 جنيه و23 ألف جنيه للطن.

ويظهر الفارق بين متوسط سعر اليوريا المخصوص والعادي تفاوتًا واضحًا في الأسعار المسجلة، ما يجعل تحديد نوع السماد وتركيزه أمرًا ضروريًا عند مقارنة الأسعار في الأسواق المحلية.

السوق السوداء وتأثيرها على أسعار الأسمدة

تأتي تحركات أسعار الأسمدة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بنشاط السوق السوداء، مع ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي، بحسب ما أورده التقرير المنشور.

ويظل توافر الأسمدة عبر قنوات التوزيع الرسمية من العوامل المهمة للمزارعين، في ظل ارتباط مستلزمات الإنتاج بتكاليف الزراعة والإنفاق على المحاصيل.

وتساعد متابعة أسعار الأسمدة اليوم في مصر على التعرف إلى مستويات الأسعار المعلنة لكل نوع، مع ضرورة التفرقة بين متوسط السعر والنطاق السعري، وعدم اعتبار أعلى سعر مسجل سعرًا موحدًا في جميع الأسواق.

ملخص أسعار الأسمدة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026

جاءت متوسطات أسعار الأسمدة المعلنة اليوم على النحو التالي:

نترات النشادر المخصوص: 23 ألفًا و360 جنيهًا للطن.

23 ألفًا و360 جنيهًا للطن. نترات النشادر العادي: 10 آلاف و638 جنيهًا للطن.

10 آلاف و638 جنيهًا للطن. سلفات النشادر المخصوص: 16 ألفًا و913 جنيهًا للطن.

16 ألفًا و913 جنيهًا للطن. اليوريا المخصوص: 24 ألفًا و95 جنيهًا للطن.

24 ألفًا و95 جنيهًا للطن. اليوريا العادي: 9724 جنيهًا للطن.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية متابعة أسعار الأسمدة الزراعية بصورة مستمرة، في ظل تفاوت الأسعار بين الأنواع المختلفة واستمرار التحديات المرتبطة بالعرض والطلب، بما يساعد المزارعين على تقدير تكاليف مستلزمات الإنتاج وفق أحدث البيانات المتاحة.