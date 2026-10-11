مصر وقبرص واليونان تتحرك لتسريع تصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

تتحرك مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتسريع استغلال موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، من خلال تطوير المشروعات المشتركة والاستفادة من البنية التحتية المصرية وشبكات الربط الأوروبية، بما يدعم تصدير الغاز إلى الأسواق المستهدفة ويعزز أمن الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عقده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة اليوناني، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، بحضور السفير مراد يسري مراد، سفير مصر لدى أثينا، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط في العاصمة اليونانية أثينا.

مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من غاز شرق المتوسط

أكد كريم بدوي أن الدول الثلاث تمتلك إمكانات متكاملة تسمح بتطوير منظومة إقليمية فعالة للغاز والطاقة، في ظل الموارد الواعدة التي تمتلكها قبرص، وقدرات مصر في نقل الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته وتصديره، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لليونان وشبكات الربط التي تتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح وزير البترول أن التكامل بين هذه الإمكانات يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وتحويلها إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية للدول المشاركة وشركات الطاقة المستثمرة في المنطقة.

وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة دراسة الفرص والتنسيق المشترك إلى تنفيذ مشروعات ذات جدوى فنية وتجارية، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

تسريع مشروعي كرونوس وأفروديت للغاز القبرصي

ناقش الوزراء مستجدات خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي في قبرص، مع التركيز على مشروعي «كرونوس» و«أفروديت»، وسبل الاستفادة من البنية التحتية المصرية في نقل الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.

وتستهدف هذه الخطوات تسريع استغلال موارد الغاز القبرصية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة في مصر، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي للبلدين وشركاء الاستثمار.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير وتكامل البنية التحتية الإقليمية للغاز، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، ودراسة الاحتياجات المستقبلية للتوسع في القدرات والمرافق، بما يتناسب مع تطورات إنتاج الغاز في شرق المتوسط والطلب المتوقع في الأسواق المستهدفة.

ويعزز التعاون في هذه المشروعات فرص الاستفادة من الإمكانات المصرية في استقبال الغاز ومعالجته وتصديره، بدلًا من الاعتماد على إنشاء بنية تحتية منفصلة لكل مشروع، متى توافرت الشروط الفنية والتجارية اللازمة.

اليونان تدعم وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية

بحث الاجتماع أهمية الاستفادة من موقع اليونان وشبكات نقل الغاز التابعة لها، إلى جانب الممر الرأسي لنقل الغاز، لتسهيل وصول إمدادات شرق المتوسط إلى أسواق جنوب ووسط أوروبا.

وتسهم هذه المسارات في تعزيز الترابط بين أسواق الطاقة الأوروبية، وتوفير خيارات متنوعة للإمدادات، إلى جانب فتح فرص جديدة أمام تسويق الغاز الطبيعي القادم من منطقة شرق المتوسط.

وأكد كريم بدوي أن تكامل البنية التحتية المصرية مع موارد الغاز القبرصية وشبكات الربط الأوروبية يعزز قدرة الدول المشاركة على تطوير مشروعات مشتركة عابرة للحدود، وتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة.

وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل توجه الدول إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقية الإمدادات، وهو ما يجعل تطوير مشروعات الغاز الإقليمية أحد المسارات المطروحة لدعم أمن الطاقة في الأسواق الأوروبية.

تحركات لتسريع الاستثمار في مشروعات الطاقة

شدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق بين الحكومات وشركات الطاقة، والعمل على تذليل التحديات الفنية والتجارية والتنظيمية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات المشتركة.

كما أكدوا أهمية دفع المشروعات ذات الأولوية نحو اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي، المعروفة اختصارًا باسم (FID)، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي وفقًا للخطط المعتمدة.

وتناول الاجتماع كذلك سبل توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمشروعات الإقليمية، من خلال وضوح الأطر التنظيمية، وتيسير إجراءات الموافقات، وتحديد ترتيبات تجارية واضحة للاستفادة من البنية التحتية.

ومن شأن هذه الإجراءات دعم ثقة المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز الطبيعي، خاصة في المشروعات التي تتطلب تعاونًا بين أكثر من دولة وتكاملًا بين مواقع الإنتاج ومنشآت المعالجة والتصدير.

منتدى غاز شرق المتوسط يدعم التعاون الثلاثي

أكد الوزراء أهمية مواصلة توظيف منتدى غاز شرق المتوسط منصةً للتنسيق بين الدول الأعضاء والجهات التنظيمية وشركات الطاقة، ومتابعة تطورات المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز الربط بين موارد الغاز والبنية التحتية والأسواق المستهلكة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير البترول أن التعاون بين مصر وقبرص واليونان يتجه إلى بناء مشروعات متكاملة تربط موارد الغاز في شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، مع تكثيف الجهود لتسريع التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.

وتعكس هذه التحركات أهمية التعاون الإقليمي في تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المصرية، ودعم فرص تصدير الغاز إلى أوروبا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وترسيخ مكانة شرق المتوسط ضمن خريطة إمدادات الغاز العالمية.