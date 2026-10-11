موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 بعد التبكير..اعرف جدول الرواتب حتى نهاية العام

تزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، بعد إعلان وزارة المالية تقديم موعد بدء صرف الرواتب، ضمن خطة تنظيم صرف مستحقات الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها خلال الربع الأخير من العام.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتبارًا من الخميس 22 أكتوبر 2026، بدلًا من 24 أكتوبر، وفقًا للمواعيد المعلنة، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفقًا لمنظومة الصرف الإلكتروني والجدول المحدد لكل جهة إدارية.

كما أعلنت وزارة المالية مواعيد بدء صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر، بما يتيح للعاملين بالدولة التعرف على المواعيد المقررة للحصول على مستحقاتهم المالية خلال الأشهر المتبقية من العام، والاستعداد للالتزامات الشهرية والمصروفات الأساسية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 بعد تقديم الموعد

حددت وزارة المالية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، بعد تقديم موعد الصرف من يوم 24 أكتوبر، وفقًا للجدول المعلن.

وتشمل مواعيد الصرف العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، على أن تتاح المرتبات من خلال منظومة الصرف الإلكتروني وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية.

ويأتي تقديم موعد صرف المرتبات في إطار تنظيم عملية إتاحة المستحقات المالية للعاملين بالدولة، وتيسير حصولهم على الرواتب دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية، إذ يمكنهم استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك لسحب مستحقاتهم بعد إتاحتها.

ويُنصح الموظفون بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الإدارية التابعين لها، للتعرف على توقيت إتاحة الرواتب، خاصة أن بدء الصرف لا يعني بالضرورة ظهور المرتبات لجميع العاملين في التوقيت نفسه.

جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

يتضمن جدول وزارة المالية مواعيد بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، بما يساعد الموظفين على ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط للمصروفات الشهرية.

وجاءت مواعيد بدء صرف المرتبات المعلنة كالتالي:

مرتبات أكتوبر 2026: الخميس 22 أكتوبر.

الخميس 22 أكتوبر. مرتبات نوفمبر 2026: الثلاثاء 24 نوفمبر.

الثلاثاء 24 نوفمبر. مرتبات ديسمبر 2026: الخميس 24 ديسمبر.

وتتيح هذه المواعيد للعاملين بالدولة معرفة توقيت بدء صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ومتابعة أي تعليمات إضافية تصدرها وزارة المالية بشأن المستحقات المالية أو آليات الصرف.

كيف يحصل الموظفون على مرتبات أكتوبر 2026؟

تُتاح مرتبات العاملين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفقًا للمواعيد المحددة لمنظومة الصرف الإلكتروني، بما يسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية.

ويمكن للعاملين استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لهم، وفقًا للخدمات التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار العمل لصرف الراتب.

وتساعد منظومة الصرف الإلكتروني على تقليل التكدس أمام منافذ صرف المرتبات، خاصة مع زيادة الإقبال على سحب الرواتب في الأيام الأولى من إتاحتها.

ومن الأفضل متابعة موعد الصرف الخاص بكل جهة إدارية قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، لتجنب الانتظار قبل إتاحة الراتب على الحساب أو البطاقة المستخدمة في الصرف.

نصائح مهمة قبل موعد صرف المرتبات

مع اقتراب موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، يُفضل أن يتابع الموظفون البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات الحكومية التابعين لها، للتأكد من مواعيد إتاحة المستحقات وأي تحديثات تتعلق بجدول الصرف.

كما يساعد التخطيط المسبق للإنفاق على ترتيب الالتزامات الشهرية، مثل المصروفات المنزلية وفواتير الخدمات والأقساط، وتحديد الأولويات وفقًا لقيمة الراتب والاحتياجات الأساسية.

وتظل البيانات الرسمية لوزارة المالية المرجع الأساسي لمعرفة مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات، وأي تعديلات قد تطرأ على الجداول المعلنة خلال الفترة المقبلة.