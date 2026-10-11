موعد صرف معاشات نوفمبر 2026.. زيادة 15% وتفاصيل الحد الأقصى للمعاش

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2026، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم الشهرية.

ويأتي صرف معاشات نوفمبر في ظل تطبيق الزيادة المقررة للمعاشات بنسبة 15%، والتي تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2026

من المقرر بدء صرف معاشات شهر نوفمبر يوم 1 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة لصرف المستحقات الشهرية، على أن تستمر عمليات الصرف من خلال المنافذ المختلفة المتاحة للمواطنين.

ويستطيع أصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يوفر أكثر من وسيلة للصرف ويحد من التكدس أمام المنافذ.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

وتبلغ نسبة الزيادة المقررة للمعاشات 15%، في إطار إجراءات دعم أصحاب المعاشات والمستحقين، وتحسين مستوى دخولهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتستهدف الزيادة تخفيف الأعباء المالية عن ملايين المستفيدين، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات على مستحقاتهم الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

11.5 مليون مستفيد من المعاشات

يستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ما يجعل عملية الصرف الشهرية من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام واسع.

وتعمل الجهات المعنية على إتاحة وسائل متعددة للحصول على المعاشات، بما يساعد المواطنين على اختيار الوسيلة الأنسب لهم، سواء من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية.

الحد الأقصى للزيادة في المعاشات

تصل قيمة الزيادة القصوى المقررة إلى 2505 جنيهات، وفقًا للتفاصيل المعلنة بشأن زيادة المعاشات، مع اختلاف قيمة الزيادة الفعلية التي يحصل عليها كل مستفيد بحسب قيمة معاشه والقواعد المنظمة للتطبيق.

ويُنصح أصحاب المعاشات بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاطلاع على التفاصيل الخاصة بمستحقاتهم، والتأكد من قيمة المعاش المستحق بعد تطبيق الزيادة.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026

تتعدد منافذ صرف معاشات نوفمبر لتسهيل حصول المستفيدين على أموالهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المتاحة للصرف.

وتتيح هذه الوسائل للمستفيدين الحصول على معاشاتهم بصورة أكثر مرونة، مع إمكانية اختيار المنفذ الأقرب إلى محل إقامتهم وتجنب الازدحام قدر الإمكان.