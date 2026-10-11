السيسي ورئيس إندونيسيا يتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي والدفاعي والتعليمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا، وتوسيع التعاون المشترك في عدد من المجالات، تشمل السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن والتعليم والثقافة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء الرئيسين، تضمن تأكيد استمرار التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وثائق ثنائية تستهدف دعم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وجاكرتا.

تنسيق سياسي مستمر بين القاهرة وجاكرتا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات السياسية، من خلال انتظام الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن تبادل الزيارات والتشاور المستمر يمثلان عنصرًا مهمًا في دعم التفاهم المتبادل، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.

كما أكد الجانبان أهمية البناء على تطور العلاقات القائمة، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

مصر وإندونيسيا تتفقان على توسيع التعاون الدفاعي

وفي المجالين الدفاعي والأمني، رحب الرئيسان بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، مؤكدين أهمية استمرار التعاون المتبادل وتعميقه خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق العلاقات الدفاعية والأمنية، بما يدعم الشراكة القائمة بين المؤسسات المعنية في مصر وإندونيسيا، ويعزز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي البلدين لتطوير التعاون في مختلف المجالات، وعدم اقتصاره على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط.

شراكة اقتصادية بين جهاز مستقبل مصر ومؤسسة دانانتارا

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون التجاري بين مصر وإندونيسيا، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مع العمل على توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق.

ورحب الجانبان بالتقدم الملموس في التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة «دانانتارا» الإندونيسية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشجعا المؤسستين على مواصلة العمل والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها.

ويستهدف هذا التعاون دعم الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، في إطار توجه مشترك نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

التعليم والثقافة يعززان العلاقات بين الشعبين

وفي قطاع التعليم والثقافة، اتفق الرئيس السيسي والرئيس الإندونيسي على توسيع التعاون في مجالات التعليم واللغة والثقافة والشباب، بما يعزز التواصل المباشر بين الشعبين ويدعم التبادل الثقافي.

ورحب برابوو سوبيانتو بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن البرامج التعليمية بكلية اللغات والترجمة، مشجعًا على تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام الجانبين بتطوير العلاقات التعليمية واللغوية، وفتح مسارات جديدة للتبادل المعرفي والثقافي بين مصر وإندونيسيا.

البيان المشترك يؤكد استمرار تطوير العلاقات الثنائية

وأكد البيان المشترك أن مصر وإندونيسيا تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال تنشيط التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي، إلى جانب مواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التحركات في إطار الحرص المتبادل على توسيع مجالات التعاون، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يدعم العلاقات المصرية الإندونيسية ويعزز فرص الشراكة خلال الفترة المقبلة.