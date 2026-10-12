محافظ بني سويف يعقد عدداً من الاجتماعات لمتابعة تطوير منظومة النظافة والبيئة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، عدداً من الاجتماعات لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الخدمية والإنتاجية التي سبق مناقشتها خلال الأسبوع الماضي، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، ومراجعة الموقف التنفيذي لكل ملف، بما يسهم في تذليل المعوقات، وتحسين كفاءة العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد.

تناولت الاجتماعات متابعة الإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة النظافة والبيئة، في ضوء المقترحات التي سبق بحثها بشأن رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات، بما يحقق التوازن بين الموارد المتاحة ومستوى الخدمة المستهدف، ويسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ مستجدات العمل بمشروعات الدواجن المركزية، وما يتعلق برفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادى، إلى جانب مراجعة الاحتياجات الفعلية للعمالة وإعادة توزيعها وفقًا لطبيعة العمل ومتطلبات التشغيل، متابعة إجراءات التوسع في إتاحة منتجات المشروع، وفي مقدمتها بيض المائدة، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي ملف الإسكان، تابع المحافظ الموقف الخاص بعمارات 9 و10 بمنطقة الـ 104 عمارات، والإجراءات المتعلقة بمنطقة الـ 44 عمارة ووحدات الإيواء الأولى بالرعاية بمنطقة بياض العرب، مع التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة، والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية للمشكلات القائمة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات المتعلقة بديوان عام المحافظة والممشى السياحي، بما في ذلك أعمال الصيانة والنظافة والأمن الإداري، إلى جانب الملفات المرتبطة بموقف عدلي منصور، ومتابعة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد المحافظ أهمية استمرار المتابعة الدورية للملفات التي جرى بحثها، والوقوف على ما تم تنفيذه من إجراءات، مع سرعة استكمال الأعمال المطلوبة وفقًا للاختصاصات المحددة لكل جهة، والتعامل مع المعوقات أولًا بأول، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، وحسن إدارة الموارد المتاحة، والحفاظ على كفاءة المشروعات والمرافق التابعة للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع أسلوب عمل ميداني في متابعة مختلف الملفات، والوقوف على تفاصيلها ومراجعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع تحديد المعوقات بدقة والعمل على حلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.