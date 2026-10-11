الدقيقة 60.. الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف محمد هانى بالقمة 133

يواصل الأهلي تقدمه على الزمالك بهدف دون رد، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل محمد هاني هدف التقدم للفريق الأحمر في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وسط محاولات من الفريق الأبيض لإدراك التعادل.

وتشهد المباراة، التي وصلت إلى الدقيقة 60 من الشوط الثاني وفقًا لآخر تحديث، صراعًا قويًا بين قطبي الكرة المصرية، في ظل رغبة الأهلي في الحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث، مقابل سعي الزمالك للعودة إلى أجواء اللقاء وتعديل النتيجة قبل صافرة النهاية.

محمد هاني يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي واضح، وفرض سيطرته على مجريات اللعب خلال أول 15 دقيقة، في محاولة مبكرة لتهديد مرمى الزمالك وتسجيل هدف يمنحه الأفضلية في القمة 133.

وشهدت الدقائق الأولى محاولة خطيرة من إمام عاشور، الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى العارضة، قبل أن يهدر سفيان بنجديدة فرصة محققة للتسجيل، بعدما تلقى تمريرة مميزة من أحمد سيد زيزو، لكنه لم ينجح في استغلالها أمام مرمى الزمالك.

ومع مرور الوقت، تحسن أداء الزمالك تدريجيًا، وبدأ لاعبوه في الوصول إلى مناطق الأهلي، مع محاولة بناء الهجمات والبحث عن ثغرات في دفاع الفريق الأحمر، إلا أن المحاولات البيضاء لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى مصطفى شوبير خلال الشوط الأول.

وعاد الأهلي لفرض سيطرته على اللقاء، حتى نجح محمد هاني في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 39، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية في واحدة من أهم مباريات الموسم.

الزمالك يبحث عن التعادل والأهلي يتمسك بالتقدم

بعد استقبال الهدف، كثف الزمالك محاولاته الهجومية من أجل العودة إلى المباراة، وسعى لاعبوه إلى استغلال التحركات في وسط الملعب والأطراف للوصول إلى مرمى الأهلي، لكن الفريق الأحمر نجح في الحفاظ على تقدمه.

ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 60 من الشوط الثاني، تزداد أهمية الدقائق المتبقية، إذ يحتاج الزمالك إلى استغلال الفرص المتاحة أمامه لإدراك التعادل، بينما يسعى الأهلي إلى الحفاظ على توازنه الدفاعي، مع إمكانية الاعتماد على الهجمات المرتدة لزيادة الفارق.

وتحمل القمة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل تقارب نتائجهما خلال الجولات الأولى من الدوري، وهو ما يجعل نتيجة المواجهة مؤثرة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد.

محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد. خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

وضمت قائمة بدلاء الأهلي كلًا من محمد الشناوي، وهادي رياض، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رضا، ومنصف بقرار، وحسين الشحات، وعمر الساعي، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد.

تشكيل الزمالك في القمة 133

في المقابل، بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

مهدي سليمان. خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر. خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عبد الله السعيد. خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد عواد، ومصطفى الزناري، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو، وآدم كايد، ومحمد حمد، وناصر منسي، وحسام أشرف، وعدي الدباغ.

طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة القمة

أسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش حكمًا للساحة، ويعاونه يوري برابروتنيك مساعدًا أول، وجريجا كورديز مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى دافيد شمايتس مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية الفيديو الحكم ماتي يوج، بمساعدة دافيد جابروفيتش، لمتابعة الحالات التحكيمية التي تستدعي تدخل تقنية الفيديو خلال المواجهة.

الأهلي والزمالك في صراع النقاط بالدوري المصري

دخل الأهلي والزمالك المواجهة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعدما حقق كل فريق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة، وفقًا للأرقام الواردة قبل المباراة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى، ليواصل الضغط على منافسيه في سباق القمة.

ومع استمرار تقدم الأهلي بهدف محمد هاني، تتجه الأنظار إلى الدقائق الحاسمة من مواجهة القطبين، في انتظار ما ستسفر عنه محاولات الزمالك للعودة، وقدرة الأهلي على الحفاظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء.