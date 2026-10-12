وظائف بنك قناة السويس 2026.. فرص عمل جديدة وشروط التقديم

أعلن بنك قناة السويس عن توافر فرصة عمل جديدة لعام 2026، لشغل وظيفة أخصائي اتصالات تسويقية، تستهدف أصحاب الخبرات في مجالات التسويق وإدارة العلامات التجارية والإعلان، مع التركيز على امتلاك مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الحملات التسويقية وتحليل البيانات وقياس النتائج.

وتأتي الوظيفة ضمن توجه البنك نحو تعزيز علامته التجارية وتطوير استراتيجيات الترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الأنشطة التسويقية والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.

وتتضمن الوظيفة مجموعة من المسؤوليات المتعلقة بإعداد الحملات التسويقية وتنفيذها، وإدارة المحتوى والرسائل الإعلانية، ومتابعة أداء المنتجات المصرفية، إلى جانب تحليل اتجاهات السوق والمنافسين وتقديم تقارير تساعد على تقييم النتائج وتحسين الأداء.

تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك قناة السويس 2026

تتمثل الفرصة المعلنة ضمن وظائف بنك قناة السويس في وظيفة أخصائي اتصالات تسويقية، والتي تركز على المساهمة في تطوير استراتيجية العلامة التجارية للبنك، وضمان توحيد الرسائل التسويقية عبر مختلف قنوات التواصل والمنصات الرقمية.

وتشمل مسؤوليات الوظيفة المشاركة في إعداد الخطط التسويقية وتنفيذها، والترويج للمنتجات المصرفية الجديدة، وإدارة مبادرات الاتصالات التسويقية بما يتوافق مع الأهداف التجارية للبنك.

كما تتضمن المهام التخطيط للحملات الإعلانية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة التسويقية التي تستهدف زيادة تفاعل العملاء وتعزيز الوعي بالخدمات المصرفية المقدمة.

ويشمل نطاق العمل أيضًا متابعة تحركات المؤسسات المنافسة، وتحليل اتجاهات السوق واحتياجات العملاء، وإعداد التقارير ولوحات متابعة الأداء التي تساعد على قياس مؤشرات الأداء الرئيسية والعائد على الاستثمار، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في الحملات التسويقية.

شروط التقديم على وظائف بنك قناة السويس 2026

حدد البنك مجموعة من المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة لشغل وظيفة أخصائي اتصالات تسويقية، بما يضمن قدرة المتقدم على تنفيذ المهام التسويقية والتعامل مع متطلبات العمل المصرفي.

وتتمثل أبرز شروط التقديم في الآتي:

الحصول على درجة البكالوريوس في التسويق أو أحد التخصصات ذات الصلة.

امتلاك خبرة عملية تتراوح بين عامين و4 أعوام في التسويق أو الاتصالات التسويقية أو إدارة العلامات التجارية أو الإعلان.

الإلمام بمبادئ إدارة العلامات التجارية والاتصالات التسويقية المتكاملة.

امتلاك مهارات قوية في إدارة المشروعات والتنظيم والتحليل وحل المشكلات.

توافر خبرة في تخطيط الحملات التسويقية وتنفيذها وقياس نتائجها.

إجادة التواصل وإدارة العلاقات مع الأطراف المعنية باللغتين العربية والإنجليزية.

القدرة على إدارة مشروعات متعددة في وقت واحد والعمل ضمن بيئة سريعة التطور.

إجادة إعداد التقارير والعروض التقديمية والتعاون مع فرق العمل والوكالات الخارجية.

الإلمام بتحليلات التسويق ودراسة سلوك العملاء وقياس أداء الحملات والعائد على الاستثمار.

إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي المكتبية، مع أفضلية للمتقدمين الذين لديهم خبرة في خصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة بها.

وتُعد معرفة أدوات تحليل بيانات المواقع الإلكترونية وبرامج إعداد التقارير وتصميم لوحات متابعة الأداء من المزايا الإضافية التي تدعم فرص المرشحين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات في اتخاذ القرارات التسويقية.

وظائف بنك قناة السويس 2026 تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي

تُعد القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من المهارات المهمة المطلوبة في الوظيفة، إذ يستهدف البنك الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة الأنشطة التسويقية وتطوير المحتوى وتحليل البيانات.

وتشمل الاستخدامات المطلوبة الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المواد التسويقية، وتوليد الأفكار الإبداعية، وتلخيص المعلومات، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، فضلًا عن أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية.

كما يحتاج المتقدم إلى الإلمام بمهارات كتابة الأوامر والتعليمات لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على الحصول على نتائج دقيقة وقابلة للاستخدام في الحملات الإعلانية والأنشطة التسويقية المختلفة.

ويُنتظر من المرشحين الاستعداد لعرض أمثلة عملية على استخدام هذه الأدوات خلال المقابلة الشخصية، لإظهار قدرتهم على توظيف التكنولوجيا في تطوير الأفكار وتحسين أداء الحملات وتحليل النتائج.

وتشمل المتطلبات كذلك متابعة أحدث التطورات التقنية وتقييم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة العمل، مع الالتزام بقواعد الامتثال وحماية الخصوصية والبيانات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في القطاع المصرفي.

رابط التقديم على وظائف بنك قناة السويس 2026

يمكن للراغبين في التقدم لشغل وظيفة أخصائي اتصالات تسويقية الاطلاع على تفاصيل الإعلان واستكمال إجراءات التقديم من خلال صفحة الوظيفة المنشورة على منصة لينكد إن.

ويُنصح الراغبون في التقديم بالتأكد من استيفاء المؤهلات والخبرات المطلوبة، وإعداد سيرة ذاتية توضح خبراتهم في التسويق وإدارة الحملات وتحليل البيانات، إلى جانب المهارات المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.