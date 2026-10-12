الإنتاج الحربي يخطط لزيادة التصنيع المحلي وخفض الاستيراد..جولة ميدانية بمصنع 360 الحربي

تواصل وزارة الإنتاج الحربي جهودها لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل مصر، في إطار خطة تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة المصانع، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل الشركات التابعة للوزارة، وتوجيه الفائض منها لتلبية احتياجات السوق المحلية وخدمة المجتمع المدني، مع مواصلة العمل على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع وزيادة المكون المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير لشركة حلوان للأجهزة المعدنية، المعروفة باسم مصنع 360 الحربي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على تطورات العملية الإنتاجية، والتأكد من تنفيذ خطط التطوير ورفع معدلات الأداء.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع 360

تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولته مراحل العمل بعدد من خطوط الإنتاج داخل شركة حلوان للأجهزة المعدنية، واطلع على آليات تصنيع السخانات ومراحل تجميعها، إلى جانب متابعة أعمال الفحص والتغليف لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة.

وشملت الجولة أيضًا ورش تقطيع الصاج وتصنيع السربنتينة النحاسية المستخدمة في إنتاج السخانات، حيث تعرف الوزير على أساليب التشغيل والمعدات المستخدمة في هذه المراحل، ومدى الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتاحة داخل المصنع.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج المتابعة الميدانية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات المستهلكين.

كما تعكس المتابعة اهتمام الوزارة بتطوير المنتجات المدنية التي تقدمها شركاتها، والاستفادة من الإمكانيات الصناعية المتاحة لتوفير منتجات تلائم متطلبات السوق المحلية.

ماكينات CNC تدعم تطوير تصنيع السخانات

وخلال الجولة، اطلع الوزير على عمليات تصنيع السربنتينة النحاسية باستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي، المعروفة باسم CNC، والتي تتيح تنفيذ العمليات الصناعية بدقة وكفاءة.

ويأتي استخدام هذه التكنولوجيا في إطار التوجه نحو تحديث وسائل الإنتاج والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة المكونات الصناعية، ورفع كفاءة التشغيل داخل خطوط التصنيع.

ويمثل تطوير المعدات وأساليب العمل أحد العوامل المهمة في تحسين جودة المنتجات النهائية، وتقليل الأخطاء التصنيعية، ودعم قدرة المصانع على زيادة الإنتاج بصورة تتوافق مع احتياجات السوق.

وتسعى شركات الإنتاج الحربي إلى الاستفادة من خبراتها الفنية والإمكانيات المتاحة لديها في تطوير المنتجات المدنية، بما يعزز كفاءة التصنيع ويزيد من فرص المنافسة في الأسواق.

توجيهات بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات

وشدد صلاح سليمان جمبلاط على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج داخل الشركة، مع الالتزام بمعايير الجودة والأمان الصناعي في مختلف مراحل التصنيع.

وأكد أهمية طرح منتجات تتمتع بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسية تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج ومستوى الجودة.

كما لفت إلى أهمية مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق، ومتابعة احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات بما يسهم في تعزيز المبيعات وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الإنتاجية المتاحة.

ويعد الالتزام بمعايير الجودة والسلامة من العناصر الأساسية في تطوير الصناعة، إذ يسهم في تحسين كفاءة المنتجات، والحفاظ على ثقة المستهلكين، ودعم قدرة الشركات على الاستمرار في المنافسة.

تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أولوية في عمل الشركات التابعة للوزارة، لما له من دور في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح أن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم دور الشركات الصناعية في خدمة المجتمع المدني.

وأشار إلى أهمية زيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يساعد على توسيع قاعدة التصنيع داخل مصر، وتعزيز الاعتماد على القدرات الصناعية الوطنية، وفتح المجال أمام تطوير منتجات أكثر تنافسية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الاهتمام بتحديث خطوط الإنتاج وتطوير الإمكانيات التكنولوجية، بما يدعم كفاءة الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي.

شراكة القطاع الخاص لتوطين التكنولوجيا الحديثة

وشدد جمبلاط على أهمية توسيع التعاون مع القطاع الخاص، في ضوء التوجيهات الرئاسية الرامية إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية لدى مختلف الجهات.

ومن شأن هذا التعاون دعم نقل المعرفة وتطوير أساليب الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والتكلفة.

كما يمكن للشراكات الصناعية أن تسهم في استغلال الطاقات الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة، وتوفير فرص جديدة لتطوير المنتجات وتلبية احتياجات السوق.

الاهتمام بالعاملين والسلامة المهنية داخل المصانع

واختتم وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بلقاء العاملين في شركة حلوان للأجهزة المعدنية، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير العمل وتحسين الأداء.

وأكد الوزير أن العاملين يمثلون عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الإنتاج، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق المستهدفات الإنتاجية والارتقاء بمستوى الأداء داخل الشركة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد الجودة والسلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ويحافظ على العنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات العملية الصناعية.

وتؤكد الجولة توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو تطوير المصانع وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.