صحة سوهاج.. فحص 119 ألفًا و504 مواطنين ضمن مبادرات «100 مليون صحة» خلال سبتمبر 2026

🔴رفعت: المبادرات الرئاسية تجسد اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج فحص 119 ألفًا و504 مواطنين ضمن 10 مبادرات رئاسية تحت مظلة «100 مليون صحة» خلال سبتمبر الماضي، مؤكداً ان المبادرات الرئاسية تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرات تسهم في الإرتقاء بصحة المواطنين عبر الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا، وتوسيع نطاقها لتشمل مراكز وقرى المحافظة، بما يعزز جودة الحياة والعدالة الصحية.

وأوضح " رفعت " أن المبادرات شملت فحص أكثر من 53 ألفًا و200 سيدة ضمن «صحة المرأة المصرية»، ونحو 32 ألفًا و100 مواطن ضمن «التشخيص المبكر للأورام السرطانية»، و10 آلاف مواطن ضمن «الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي».

وأضاف أنه جرى فحص أكثر من 7 آلاف و500 طفل ضمن «السمعيات»، وأكثر من 7 آلاف و300 مواطن ضمن «فحص المقبلين على الزواج»، ونحو 4 آلاف و 182 سيدة ضمن «صحة الأم والجنين»، فضلًا عن أكثر من 700 مواطن ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»، وأكثر من 2600 مواطن ضمن «قلبك أمانة».

وأضاف الدكتور أحمد جمال وكيل المديرية ان الجهود شملت أيضاً فحص 518 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، و ما يقرب من 1300 مسن ضمن «كبار السن»، لتقديم خدمات الفحص والتقييم الصحي والكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا.

وأكدت الدكتورة شيماء علاء كريم، مدير إدارة المبادرات بالمديرية، استمرار العمل لتفعيل المبادرات والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد من المواطنين، مع التركيز على الكشف المبكر والتوعية الصحية وتقديم الرعاية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وشدد الدكتور أحمد رفعت على مواصلة تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري صحيًا، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير خدمات صحية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.