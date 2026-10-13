وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026..تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وآخر موعد

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026، في ظل إعلان المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عن فرص عمل جديدة تستهدف الحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات علم النفس والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية، للعمل في مجال رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمحافظة الجيزة.

وتأتي الوظائف المعلنة ضمن احتياجات المؤسسة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل في خدمات الرعاية والتأهيل، مع تحديد شروط واضحة تتعلق بالمؤهل الدراسي والسن، إلى جانب الاستعداد للعمل بنظام الورديات المختلفة.

وحدد الإعلان تفاصيل التقديم، والمستندات المطلوبة، ومكان تسليم الطلبات، فضلًا عن موعد المقابلة الشخصية، بما يساعد الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة على معرفة خطوات التقديم وتجهيز ملفاتهم وفقًا للشروط المحددة.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها إلى تعيين أخصائيين للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.

وتشمل التخصصات المطلوبة الحاصلين على مؤهلات جامعية في المجالات التالية:

آداب علم نفس.

التربية الخاصة.

الخدمة الاجتماعية.

وتتناسب هذه التخصصات مع طبيعة العمل داخل مؤسسات الرعاية والتأهيل، التي تتطلب التعامل مع الأبناء من متعددي الإعاقة، والمساهمة في تقديم الخدمات المناسبة لهم وفقًا لطبيعة المهام الوظيفية.

شروط التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

وضعت المؤسسة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، لضمان توافق المؤهلات والاستعدادات المهنية مع متطلبات العمل.

وتتمثل أبرز شروط التقديم فيما يلي:

الحصول على مؤهل عالٍ مناسب في أحد التخصصات المطلوبة. ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا. الاستعداد للعمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة هذه الشروط جيدًا قبل تجهيز الأوراق، والتأكد من توافق المؤهل الدراسي والسن مع المتطلبات الواردة في الإعلان.

كما ينبغي مراعاة طبيعة العمل بنظام الورديات، نظرًا لارتباط الوظائف بخدمات الرعاية والتأهيل التي تتطلب تنظيمًا مستمرًا للعمل وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

حددت المؤسسة مجموعة من المستندات التي يجب تجهيزها عند التقدم لشغل وظيفة أخصائي بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة.

وتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طابع تأمينات.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

ويُنصح المتقدمون بالتأكد من اكتمال المستندات قبل تقديم الطلب، ومراجعة البيانات الواردة في الأوراق لتجنب أي نقص قد يعطل استكمال إجراءات الترشح.

عنوان التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي في الجيزة

وفقًا للإعلان، تُقدم الطلبات المستوفاة للشروط إلى مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بالعنوان التالي:

2 شارع أسامة أحمد محمد، الطالبية، بجوار مدرسة أم الأبطال، العمرانية الغربية، الهرم، الجيزة.

ويُحرر طلب التقديم باسم اللواء مهندس مدير تنفيذ المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

ويجب على المتقدمين الالتزام بالعنوان المحدد لتسليم الطلبات، والتأكد من توجيه الطلب إلى المسؤول المذكور في الإعلان.

موعد التقديم والمقابلة الشخصية لوظائف التضامن 2026

أوضح الإعلان أن استقبال طلبات التقديم بدأ يوم 7 أكتوبر 2026، ويستمر حتى يوم 21 أكتوبر 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات وفقًا للبيانات المنشورة.

ومن المقرر عقد المقابلة الشخصية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الكائن في 3 شارع حافظ حسن، العجوزة، الجيزة.

ولذلك، يتعين على الراغبين في التقدم مراجعة المستندات المطلوبة واستكمالها قبل انتهاء الموعد المحدد، مع متابعة أي تعليمات إضافية تصدر عن المؤسسة بشأن إجراءات التقديم والمقابلات الشخصية.

كيف تستعد للتقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي؟

لزيادة فرص استكمال إجراءات التقديم بصورة صحيحة، يُفضل إعداد سيرة ذاتية واضحة باللغة العربية، وإرفاق صور المستندات المطلوبة، والتأكد من مطابقة المؤهل الدراسي للتخصصات المحددة في الإعلان.

كما ينبغي مراجعة عنوان تسليم الطلبات وعنوان المقابلة الشخصية، إذ يختلف مقر مجمع الرعاية في الطالبية عن المقر الرئيسي للمؤسسة في العجوزة، حيث تُعقد المقابلة وفقًا للمواعيد المعلنة.

وتتيح هذه الوظائف فرصة لخريجي علم النفس والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية الراغبين في العمل بمجال الرعاية والتأهيل، شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة والالتزام بمواعيد وإجراءات التقديم المحددة.

ويُنصح بالتحقق من استمرار استقبال الطلبات لدى المؤسسة قبل التوجه إلى مقر التقديم، خاصة أن الإعلان حدد فترة زمنية واضحة لاستلام الملفات وإجراء المقابلات الشخصية.