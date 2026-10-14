صحة سوهاج تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مؤشرات الأداء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ورفع كفاءة الخدمات الصحية

🔴رفعت يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة

في إطار الحرص على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض مؤشرات الأداء بمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ خطط العمل ومدى الالتزام بمعايير جودة الخدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، والدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير عام الطب العلاجي، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وتناول الإجتماع استعراض مؤشرات الأداء بمختلف المنشآت الصحية، ومناقشة التقارير المجمعة لمرور الفرق الإشرافية و فرق المتابعة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ورصد الملاحظات والتحديات التي تواجه سير العمل،

والعمل على وضع الحلول المناسبة بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

كما ناقش الإجتماع سبل تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والتوسع في تقديمها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات الفنية والإشرافية، والعمل على تلافي أوجه القصور وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بسوهاج لمتابعة الأداء بمختلف المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بالمواطن السوهاجي، انطلاقًا من مبدأ أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات